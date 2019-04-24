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وفاة رجل من الناصرة متأثراً باصابته جراء حريق في الرينة



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توفي في مستشفى رمبام في مدينة حيفا رجل يبلغ من العمر 49 عاماً متأثراً بجراحه الخطيرة جراء حريق كبير في بيت للمسنين في الرينة قبل يومين .

وكان قد جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ مساء الاثنين:"حريق شب في بيت للمسنين في الرينه ، طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق في الطابق الثاني وان اجهزة الاطفاء في المكان عملت الى جانب اخماد الحريق بشكل جزئي من قبل العاملين وتعمل الطواقم على اخماد نهائي للحريق واخراج الدهان الكثيف.

وقد اسفر الحريق عن اصابة رجل بجراح خطيرة تم نقله الى المستشفى بواسطة مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء.
وفاة رجل من الناصرة متأثراً باصابته جراء حريق في الرينة




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