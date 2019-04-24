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رهط:وفاة الحاج سليم ابو مديغم في مكة المكرمة



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توفي في مكة المكرمة الحاج سليم موسى ابو مديغم(ابو شحدة) من سكان مدينة رهط , وذلك بعد ساعات من تأديته مناسك العمرة .


يشار الى أن المرحوم من رواد المسجد الاقصى ومن الشخصيات المعروفة في منطقة النقب 




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