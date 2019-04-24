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سريلانكا تكشف تفاصيل جديدة عن المتورطين في التفجيرات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت السلطات السريلانكية معلومات جديدة عن المتورطين في تفجيرات كنائس وفنادق العاصمة كولومبو وضواحيها التي أسفرت عن مقتل وجرح المئات، بالتزامن مع عمليات التفتيش التي يجريها الأمن.  وقالت السلطات اليوم الأربعاء، إن التحريات كشفت وجود 9 انتحاريين نفذوا هجمات الأحد، تم التعرف على هويات 8 منهم، ومن بين الانتحاريين إمرأة، إضافة إلى أن أحد الانتحاريين درس في أستراليا وبريطانيا.  وفي سياق التحقيقات، قال زعيم البرلمان لاكشمان كيريلا، إن السلطات أوقفت أكثر من 60 شخصا قيد التحقيق على خلفية التفجيرات الدامية، مع توقعات بارتفاع عدد الموقفين المشتبه بهم إلى أكثر من 100 شخص.  ووفقا لعمليات التفتيش التي تجريها قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، فجرت الشرطة عن بعد، اليوم الأربعاء، عبوة ناسفة داخل دراجة نارية مفخخة كانت مركونة بالقرب من صالة سينما "سافوي" في العاصمة كولومبو، من دون وقوع أي إصابات بعد أن قامت بفرض طوق أمني حول المكان.  وعلى ما يبدو فإن العبوة الناسفة كانت مجهزة لتنفجر يوم الأحد الماضي، وتم اكتشافها اليوم.  هذا وارتفع عدد ضحايا هجمات الأحد، التي تعد الأكثر دموية في تاريخ جنوب آسيا، إلى 359 قتيلا، بينهم 39 من جنسيات مختلفة، وإصابة نحو 500 آخرين، وفقا لما أفادت به مصادر في الشرطة.وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرات، وقال إنها نفذت من قبل سبعة مهاجمين.
سريلانكا تكشف تفاصيل جديدة عن المتورطين في التفجيرات




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