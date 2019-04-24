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انطلاق مؤتمر الأمن الدولي في موسكو بمشاركة 100 دولة



  |   وكالات..تصوير AFP   |   اضافة تعليق



تنطلق اليوم الجلسات الرسمية لمؤتمر موسكو للأمن الدولي بمشاركة أكثر من ألف شخص من 100 دولة، بينهم وزراء دفاع لأكثر من 30 بلدا، لبحث قضايا الأمن الدولي وخاصة الوضع في الشرق الأوسط.  ومن المقرر أن تتمحور الجلسات المنفصلة للمؤتمر حول تبادل الآراء في مسائل الأخطار والتهديدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك تحديث نظام الرقابة على السلاح، كما ستتم مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة مسألة الاستقرار الشامل للوضع في سوريا.

انطلاق مؤتمر الأمن الدولي في موسكو بمشاركة 100 دولة




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