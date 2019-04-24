انفصال, عمرو, دياب, ودينا, الشربيني,

على الرغم من انتشار أخبار العلاقة القوية بين الفنان عمرو دياب والفنانة الشربيني وتواجدهما الفترة الماضية في أكثر من مناسبة معاً بل وحرص دينا على حضور حفلات “الهضبة” داخل وخارج مصر، ووصل الأمر إلى غناء الهضبة أغنية “برج الحوت” خصيصاً لدينا الشربيني، إلا أنه يبدو أن تلك الأيام أصبحت تقترب من نهايتها وأن الانفصال بين الاثنين بات وشيكاً.

وبعد أن رفض دياب ظهور دينا معه في إعلان خاص بإحدى شركات الاتصالات بعد أن اقترحت الشركة عليه ذلك وطلبه أن تظهر دينا في حملة إعلانات وحدها، فوجئ رواد موقع “إنستغرام” بإلغاء المتابعة بين الاثنين بل واختفاء كل الصور التي تجمع بينهما من على حسابيهما.إلغاء المتابعة بين الاثنين جعل العديد من جمهور النجمين يؤكدون قرب الانفصال بين الاثنين، لا سيما أنهما لم يظهرا معاً منذ عيد ميلاد دينا الشربيني!