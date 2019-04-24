انفصال, عمرو, دياب, ودينا, الشربيني,

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تحت عنوان "الإعلام والقيم الإنسانية" وبحضور عدد كبير من الإعلاميين وممثلي الجهات...
طرح الفنان أحمد السقا أغنية مسلسله الرمضاني الجديد “ولد الغلابة”، بصوت الفنان...
اعلنت الفنانة لطيفة التونسية عن حزنها الشديد لوفاة حلومة والتي وصفتها بـ “الأخت...
نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة طريفة لزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم،...
تعرّضت الفنانة حلا الترك لهجوم من قبل بعض المواقع التي إتهمتها بالغرور والتعالي،...
اعترفت يولاندا حديد والدة عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد أنها تعتقد أن...
تعمل النجمة الإماراتية أحلام منذ فترة على ألبومها الجديد، حيث تنشغل بتسجبل...
أعلن الممثل السوري عباس النوري أنه هجر المسلسل الأكثر شهرة «باب الحارة»، مؤكداً...
رؤية موسيقية ولحنية جديدة، يطرحها الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي "السفير...
فاجأت الفنانة نانسي عجرم متابعيها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل...