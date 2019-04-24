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بوجبا يحدد شرطا للبقاء مع مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وضع الفرنسي بول بوجبا، شرطًا للاستمرار مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم الجديد. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميلي" فإن بوجبا سيرحل عن مانشستر يونايتد حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد. وكان بوجبا قريبًا من الرحيل عن يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب خلافات بينه وبين جوزيه مورينيو المدير الفني السابق، قبل أن يرحل مورينيو عن أولد ترافورد ويخلفه النرويجي أولي جونار سولسكاير، ليتحسن وضع الفريق نسبيًا. ويسعى أكثر من نادٍ للتعاقد مع بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في مقدمتهم ريال مدريد الإسباني، الذي يراقب موقف اللاعب الفرنسي مع ناديه. ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط، عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع.
بوجبا يحدد شرطا للبقاء مع مانشستر يونايتد




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