بوجبا, يحدد, شرطا, للبقاء, مع, مانشستر, يونايتد,

كلمات متعلقةبوجبا, يحدد, شرطا, للبقاء, مع, مانشستر, يونايتد,
شارك نجم فريق ليفربول الانجليزي, المصري محمد صلاح في حفل مجلة التايم الامريكية...
إحصائية جديدة تُحرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتضعه ضمن الأسوأ في...
تراجع الإسباني فرانشيسكو إيسكو، لاعب ريال مدريد، عن موقفه بشأن مغادرة النادي...
تراجع مستوى توني كروس، لاعب ريال مدريد بشكل واضح في هذا الموسم، وجلس في أكثر من...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن آينتراخت فرانكفورت يواصل مساومة ريال...
أكد جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، أنه سيُشجع مانشستر يونايتد، للمرة الأولى في حياته،...
رى "تيتي" المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، لديه...
كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، أن اللاعب الويلزي جاريث بيل، يقضي أيامه...
استعاد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تألقه في الدوري الفرنسي بعد صيام عن...
حقق ريال مدريد الانتصار (3-0) على ضيفه أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، على ملعب...