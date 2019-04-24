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كفرمندا:مصادرة 5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك



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جاء في بيان صادر عن شرطة الجليل انه خلال نشاط للشرطة بالتعاون مع وزارة الزراعة, تم مصادرة 5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك في ملحمة ببلدة كفرمندا .


الشرطة قامت بمصادرة اللحوم وقامت باقتياد صاحب الملحمة(40 عاماً)للتحقيق في وحدة الرقابة .
كفرمندا:مصادرة 5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك




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