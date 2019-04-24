قبرص, واليونان, ستلعبان, دورا, مع, إسرائيل, لتصحيح, الحدود, البحرية, مع, لبنان,

افادت صحيفة الحياة اللندنية نقلا عن مصادر مطلعة ان الجانبين القبرصي واليوناني سيلعبان دورا مع إسرائيل في التوسط لتصحيح الحدود البحرية مع لبنان باعتبار ان الدول الثلاث ترتبط باتفاقية على مد أنبوب مستقبلا من إسرائيل الى قبرص فاليونان فأوروبا لنقل الغاز المنتج من الحقول الإسرائيلية والقبرصية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط اليها.

وأضافت المصادر ان الدولتين الاوروبيتين معنيتان بمعالجة النزاع اللبناني الإسرائيلي نظرًا الى تأثير ذلك على مستقبل سوق الطاقة في المنطقة.