حالة, الطقس:اجواء, ربيعية, لطيفة, في, معظم, مناطق, البلاد,

يكون الجو اليوم الاربعاء غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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الجلبوع: تنظيم يوم استكمال للمعلمين والمرشدين بموضوع الطالب المتوحد‎ 2019-04-23 | 20:18:49 اقيم في مدرسة "روتمان عيمك يفيه" بالجلبوع" يوم قُطري في موضوع الطلاب الذين يعانون...

اصابة شابة انكشفت على مادة سامة في النقب 2019-04-23 | 20:16:01 جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية قامت بنقل شابة 19 عاماً من...

نتنياهو: سأطلق اسم ترامب على منطقة بالجولان 2019-04-23 | 20:12:19 وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بإطلاق إسم رئيس...

المحكمة العليا ترفض التماسا ضد قرار تكليف نتنياهو 2019-04-23 | 16:24:48 رفضت محكمة العدل العليا ، اليوم الثلاثاء، التماسا تقدمت به حركة النزاهة، ضد قرار...

طمرة:مصرع الشاب علي حجازي في حادث طرق مروع قرب القدس 2019-04-23 | 14:31:33 لقي شخص مصرعه ظهر اليوم الثلاثاء في حادث طرق مروع على شارع رقم 1بين مفرق اللطرون...

سطو على محل تجاري في كرمئيل وسرقة الاف الشواقل 2019-04-23 | 16:22:13 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، دخل الى محل...

اعتقال شاب من الناصرة بشبهة اطلاق نار على محل تجاري في نتسيرت عيليت 2019-04-23 | 16:18:05 مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اعتقال شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من المدينة حتى...

الليكود يحاول حل أزمة "قانون التجنيد" بتعديلات واعتراضات 2019-04-23 | 15:00:27 في إطار الاتصالات الائتلافية الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ35، يعمل حزب...

عرابة : مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشاب فراس ياسين ضحية حادث العمل في حيفا 2019-04-23 | 13:28:38 شيعت جماهير غفيرة من مدينة عرابة والمنطقة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الشاب فراس...