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حالة الطقس:اجواء ربيعية لطيفة في معظم مناطق البلاد



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يكون الجو اليوم الاربعاء غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
حالة الطقس:اجواء ربيعية لطيفة في معظم مناطق البلاد




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