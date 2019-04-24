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بري : لبنان مستعد تثبيت الحدود البحرية مع إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن بلاده مستعدة لثبيت الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة مع إسرائيل عن طريق الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الأزرق بإشراف الأمم المتحدة. ووردت اقوال بري اليوم خلال اجتماعه في بيروت مع قائد قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني الجنرال ستيفانو ديل كول.ووفقا لمصدر رسمي لبناني تم الحديث أيضا حول الخط الأزرق والحدود البحرية.  من جهته أعرب ديل كول عن إمكانية اعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية، ما يعزز ترسيخ الأمن والاستقرار.  ومن الجدير ذكره ان هناك نزاعاً حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية بين لبنان وإسرائيل. وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومتراً مربعاً.
بري : لبنان مستعد تثبيت الحدود البحرية مع إسرائيل




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