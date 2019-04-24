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كوشنر: سيتم الكشف عن خطة السلام في حزيران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه سيتم الكشف بعد انتهاء شهر رمضان في يونيو حزيران عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.وأدلى كوشنر، صهر ترامب وأحد معدي الخطة الرئيسيين، بهذه التصريحات خلال منتدى لمجلة تايم في واشنطن دون الخوض في تفاصيل.  وتضم الخطة، التي تأجلت لمجموعة متنوعة من الأسباب على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية شقين رئيسيين، أحدهما سياسي والأخر اقتصادي. ويتناول الشق السياسي قضايا جوهرية مثل وضع القدس بينما يهدف الشق الاقتصادي لمساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم.  وقال كوشنر ”سننتظر إلى ما بعد شهر رمضان“. وأشار أيضا إلى ضرورة الانتظار حتى يشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة ائتلافية بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر. (رويترز)
كوشنر: سيتم الكشف عن خطة السلام في حزيران




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