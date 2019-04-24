الجيش, الاسرائيلي, يهدم, منزل, عائلة, منفذ, عملية, اريئيل, عمر, ابو, ليلى,

افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان قوات الجيش الاسرائيلي اقتحمت ، مساء اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وافادت المصادر ان قوات الجيش اقتحمت القرية برفقة جرفة عسكرية، وعملت على اخلاء العائلة من المنزل.وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز والصوت على الصحفيين المتواجدين في المكان.وأبلغ الجيش عائلة الشهيد بقرار هدم المنزل في آذار الماضي بعد تنفيذ عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح قرب مستوطنة "أرئيل".هذا وكانت ما تسمى بالادارة المدنية قد امهلت عائلة الشهيد حتى يوم امس الاثنين لاخلاء منزلهم.واستشهد أبو ليلى في 19 آذار الماضي بعد اشتباك مسلح مع القوات في قرية عبوين قرب رام الله، ولا يزال جثمانه محتجزاً.