تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-23 21:35:54 نتائج الاستفتاء على الدستور المصري تثبّت السيسي حتى 2030 |  2019-04-23 20:20:32 الخيار بالثوم هو الحل لمرضى ضغط الدم |  2019-04-23 20:18:49 الجلبوع: تنظيم يوم استكمال للمعلمين والمرشدين بموضوع الطالب المتوحد‎ |  2019-04-23 20:16:01 اصابة شابة انكشفت على مادة سامة في النقب |  2019-04-23 20:12:19 نتنياهو: سأطلق اسم ترامب على منطقة بالجولان |  2019-04-23 14:31:33 طمرة:مصرع الشاب علي حجازي في حادث طرق مروع قرب القدس |  2019-04-23 16:22:13 سطو على محل تجاري في كرمئيل وسرقة الاف الشواقل |  2019-04-23 16:18:05 اعتقال شاب من الناصرة بشبهة اطلاق نار على محل تجاري في نتسيرت عيليت |  2019-04-23 15:00:27 الليكود يحاول حل أزمة "قانون التجنيد" بتعديلات واعتراضات |  2019-04-23 13:28:38 عرابة : مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشاب فراس ياسين ضحية حادث العمل في حيفا |  2019-04-23 13:49:57 تنظيم داعش يعلن تبنيه هجمات سريلانكا |  2019-04-23 12:39:47 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك |  2019-04-23 12:10:33 سريلانكا: التحقيقات اظهرت أن تفجيرات الكنائس جاءت ردا على هجوم نيوزيلاندا |  2019-04-23 11:37:55 فرانكفورت يستغل رغبة ريال مدريد |  2019-04-23 11:32:11 تل السبع:اعتقال الشاب سليم ابو عنزة في تركيا والعائلة تناشد المسؤولين بالمساعدة |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الجيش الاسرائيلي يهدم منزل عائلة منفذ عملية اريئيل عمر ابو ليلى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان قوات الجيش الاسرائيلي اقتحمت ، مساء اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى في بلدة الزاوية غرب سلفيت.


وافادت المصادر ان قوات الجيش اقتحمت القرية برفقة جرفة عسكرية، وعملت على اخلاء العائلة من المنزل.

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز والصوت على الصحفيين المتواجدين في المكان.

وأبلغ الجيش عائلة الشهيد بقرار هدم المنزل في آذار الماضي بعد تنفيذ عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح قرب مستوطنة "أرئيل".

هذا وكانت ما تسمى بالادارة المدنية قد امهلت عائلة الشهيد حتى يوم امس الاثنين لاخلاء منزلهم.

واستشهد أبو ليلى في 19 آذار الماضي بعد اشتباك مسلح مع القوات في قرية عبوين قرب رام الله، ولا يزال جثمانه محتجزاً.
الجيش الاسرائيلي يهدم منزل عائلة منفذ عملية اريئيل عمر ابو ليلى




كلمات متعلقة

الجيش, الاسرائيلي, يهدم, منزل, عائلة, منفذ, عملية, اريئيل, عمر, ابو, ليلى,

تابعونــا

حماس تجند عملاء لها في صفوف اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية حماس تجند عملاء لها في صفوف اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية 2019-04-23 | 09:20:16

كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية اليوم عن ان حركة حماس تجسست قبل حوالي عام على السلطة...

نائب رئيس حركة فتح يصرح: ابو مازن قرر سحب الاعتراف بإسرائيل نائب رئيس حركة فتح يصرح: ابو مازن قرر سحب الاعتراف بإسرائيل 2019-04-23 | 07:00:59

قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيبلغ...

السلطة الفلسطينية تستبعد اجراء مفاوضات مع حكومة نتنياهو السلطة الفلسطينية تستبعد اجراء مفاوضات مع حكومة نتنياهو 2019-04-22 | 10:28:07

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي: انه لن تجرى مفاوضات سياسية مع...

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى 2019-04-22 | 10:23:46

اقتتحم المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، في ثالث أيام "عيد الفصح...

فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية خلال عيد الفصح اليهودي فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية خلال عيد الفصح اليهودي 2019-04-18 | 23:34:38

قررت القوات الاسرائيلية فرض اغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة...

6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام 2019-04-18 | 19:25:50

واصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال، منهم خمسة أسرى ضد...

مسيحيو غزة ممنوعون من التوجه للاحتفال في القدس مسيحيو غزة ممنوعون من التوجه للاحتفال في القدس 2019-04-17 | 17:36:17

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن منسق الأنشطة الحكومية في المناطق"، سمح لـ 200 مسيحي فلسطيني من...

الاسرى يعلنون إنهاء الخطوات التصعيدية بعد الاتفاق مع إدارة السجون الاسرى يعلنون إنهاء الخطوات التصعيدية بعد الاتفاق مع إدارة السجون 2019-04-15 | 19:01:13

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أن ممثلي الأسرى توصلوا...

الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه تؤدي اليمين القانونية الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه تؤدي اليمين القانونية 2019-04-14 | 07:00:05

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتيه اليمين القانوني أمام رئيس...

الحرس الثوري الإيراني : إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم وسنلقنه درسا لن ينساه الحرس الثوري الإيراني : إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم وسنلقنه درسا لن ينساه 2019-04-10 | 14:50:29

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتبع استراتيجية الرد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد عساف الناصرة انتظروني يوم مسا ء الجمعة حفل كريسميس ماركت فتاة قاصر من الرينة استهد استشهاد تبكي علي امي تصريح مدعي اعتقالعبيلن قتل مزدوج اطلاق نار شجار مساعي بدء رؤساء مجالس تهدئة الخواطرشركة سوجات بذور حبوب قمح تعبئة تغليف مبيدات حشرية وزارة الصحة ابلغت اعتقال شابين مشتبهين قتل مصطفى مصراتي نجله ابنه رمضان اطلاق نار الرملة بيتصلاة التراويح الاخيرة شهر رمضان مسجد عمر المختار يافة الناصرة اصاباتمتفاوتةالعيساويةمواجهاتاللد تشييع جثمان ضياء زبيدي طالب الطب ضحية حادث طرق رومانيا محمد القريناوي سيارة تمارا السويطي فصل موظفة عربية بئر ا السبع صورة الشهيد فادي علوان القدس فيسبوك فصل اتصالات بيليفونضبط بندقية اعتقال شاب اطلاق نار اعراس افراح في وادي عارة الشرطة مكافحة ظاهرة ام امرأة عرابة تلد طفلها سيارة اسعاف مركز الهلال الاخضر الطبي كفر مندا سخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتارفتاة قاصر اعتقال نيتها الاستشهاد الرينة فيسبةك تمديد تنفيذ عملية معادية احتراق منزل حي الكروم الناصرة اضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات شرطة اسعاف اطفاء اخماد عمار ابو شايب دراجة نارية حادث طرق مروع كفار هحوريش الناصرة يافة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com