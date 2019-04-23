زيدان, يحرم, يوفنتوس, من, هدفه, الجديد,

تراجع الإسباني فرانشيسكو إيسكو، لاعب ريال مدريد، عن موقفه بشأن مغادرة النادي الملكي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقًا للبرنامج الإسباني الشهير "الشيرينجيتو"، فإن إيسكو قضى على أحلام يوفنتوس بضمه خلال الميركاتو الصيفي. وكان يوفنتوس يفكر في ضم بديل للصربي بيانيتش، والذي يعتبر أحد أهداف ريال مدريد، لتدعيم خطه الهجومي استعدادا للموسم الجديد.

واستقرت إدارة السيدة العجوز مسبقًا على أن يكون إيسكو هو البديل، إلا أن تمسك الأخير بالاستمرار في اللعب تحت قيادة زيدان بدد أحلام النادي الإيطالي. وكان إيسكو قريبًا من الرحيل عن مدريد بنهاية الموسم الجاري، لكن ذلك قبل قدوم زيدان على رأس الإدارة الفنية للريال، إذ كان الإسباني بعيدًا عن المشاركة تحت قيادة الثنائي لوبيتيجي وسولاري، على الترتيب.وأكد التقرير أن بقاء إيسكو ليس رياضيًا فقط، وإنما اجتماعيًا أيضًا، حيث ينتظر مولودًا جديدًا من صديقته سارة سالامو، كما أنه يشعر بالاستقرار في مدريد.