زيدان, يحرم, يوفنتوس, من, هدفه, الجديد,

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تراجع مستوى توني كروس، لاعب ريال مدريد بشكل واضح في هذا الموسم، وجلس في أكثر من...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن آينتراخت فرانكفورت يواصل مساومة ريال...
أكد جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، أنه سيُشجع مانشستر يونايتد، للمرة الأولى في حياته،...
رى "تيتي" المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، لديه...
كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، أن اللاعب الويلزي جاريث بيل، يقضي أيامه...
استعاد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تألقه في الدوري الفرنسي بعد صيام عن...
حقق ريال مدريد الانتصار (3-0) على ضيفه أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، على ملعب...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع موهبة...
تسبب المغربي حكيم زياش، جناح أياكس أمستردام، في حرب بين الأندية الكبيرة في الدوري...
كشف ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن سر توديع البيانكونيري لبطولة...