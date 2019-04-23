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الخيار بالثوم هو الحل لمرضى ضغط الدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتبر ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة يعاني منها كثير من الناس في وقتنا الحاضر، وتتسبب في مضاعفات صحية خطيرة مثل أمراض القلب.

ومن أسباب ارتفاع ضغط الدم في الشرايين، والذي يضع على القلب عبئاً إضافيا لدفع الدم في الأوعية الدموية، التوتر، سوء التغذية، الخمول البدني وارتفاع الكوليسترول السيئ بالجسم.
ورغم أن كثيرين يلجأون لتناول أدوية ارتفاع ضغط الدم، إلا أن هناك حلا سحريا وطبيعيا لعلاج هذا الارتفاع المزعج والتخلص من الكوليسترول السيئ والذي يتسبب في انسداد الشرايين، ألا وهو الخيار بالثوم، حسبما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة.
وتكمن فائدة صحن سلطة الخيار بالثوم في أن الخيار غني بالماء والألياف والماغنيسيوم، والبوتاسيوم الذي يساعد في تحقيق التوازن بين كمية الصوديوم في خلايا الجسم، والتي يمكن أن يسهم ارتفاعها في تصلب الشرايين.
ومن ناحية أخرى، فإن الألياف تنظم ضغط الدم وتساعد أيضا في خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، وتكافح داء السكري من النوع 2، هذا فضلاً عن دورها في إنقاص الوزن.
أما الثوم فأثبتت الدراسات أنه يحتوي على مركب الأليسين النشط والذي يعمل بمثابة الأدوية المثبطة للضغط، كما يعتقد أن الثوم يمنع تكوين هرمون الأنجيوتنسين 2، المسبب لضيق الأوعية الدموية مما يساعد على استرخائها، هذا فضلا عن دور الثوم في خفض الكوليسترول السيئ بالدم.
ولإعداد هذه السلطة السحرية والمفيدة، كل ما عليك هو تقطيع 3 فصوص من الثوم النيئ مع ثمرة من الخيار وملعقة كبيرة ونصف من خل التفاح وملعقة صغيرة من الماء.
الخيار بالثوم هو الحل لمرضى ضغط الدم




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