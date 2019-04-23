الجلبوع:, تنظيم, يوم, استكمال, للمعلمين, والمرشدين, بموضوع, الطالب, المتوحد‎,

اقيم في مدرسة "روتمان عيمك يفيه" بالجلبوع" يوم قُطري في موضوع الطلاب الذين يعانون من التوحد، وذلك بتنظيم من وزارة التربية والتعليم.

اكثر من 100 مرشد ومعالج من كل البلاد شاركوا في يوم الاستكمال الهام.رئيس المجلس، عوفيد نور: هذه الفعالية تعزز وتؤكد قيمتنا الأهم في مجال التربية والتعليم، بأن التربية والتعليم هي الإجابة على كل الأسئلة، ومن ضمن هذه الرؤية نسعى لأن يكون الجلبوع مكانًا متاحًا لكافة فئات المجتمع.العمل في موضوع طلاب التوحد مشترك بين جميع المدارس والمؤسسات التربوية في الجلبوع، وذلك لتطوير سبل التعليم وتطوير هؤلاء الأطفال المميزين.