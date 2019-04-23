الجلبوع:, تنظيم, يوم, استكمال, للمعلمين, والمرشدين, بموضوع, الطالب, المتوحد‎,

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جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية قامت بنقل شابة 19 عاماً من...
وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بإطلاق إسم رئيس...
رفضت محكمة العدل العليا ، اليوم الثلاثاء، التماسا تقدمت به حركة النزاهة، ضد قرار...
لقي شخص مصرعه ظهر اليوم الثلاثاء في حادث طرق مروع على شارع رقم 1بين مفرق اللطرون...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، دخل الى محل...
مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اعتقال شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من المدينة حتى...
في إطار الاتصالات الائتلافية الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ35، يعمل حزب...
شيعت جماهير غفيرة من مدينة عرابة والمنطقة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الشاب فراس...
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، في رابع ايام "عيد...
تناشد عائلة ابو عنزة من تل السبع المسؤولين بالتحرك من اجل اطلاق سراح ابنها الشاب...