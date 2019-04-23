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اصابة شابة انكشفت على مادة سامة في النقب



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جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية قامت بنقل شابة 19 عاماً من النقب الى مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد ان انكشفت على مادة سامة مساء الثلاثاء .


وأضاف البيان أن الطواقم الطبية وصلت الى شارع رقم 222 قرب بير هداج ونقلت الشابة بحالة خطيرة للمستشفى لاستكمال العلاج .
اصابة شابة انكشفت على مادة سامة في النقب




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