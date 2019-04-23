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نتنياهو: سأطلق اسم ترامب على منطقة بالجولان



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وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بإطلاق إسم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، على مستوطنة أو بلدة من بلدات الجولان .


وقال نتنياهو: "سأطلق اسم الرئيس الأمريكي ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان، امتنانا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها".

وأكد أنه سيعرض قريبا الاقتراح على الحكومة، من أجل المصادقة عليه.

وقد جاءت تصريحات نتنياهو، خلال جولة مع عائلته في عدد من المناطق في هضبة الجولان.

ووقع ترامب أواخر الشهر الماضي، قرارا رئاسيا يعترف بسيادة إسرائيلية على الجولان ، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.
نتنياهو: سأطلق اسم ترامب على منطقة بالجولان




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