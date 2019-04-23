تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-23 16:22:13 سطو على محل تجاري في كرمئيل وسرقة الاف الشواقل |  2019-04-23 14:31:33 طمرة:مصرع الشاب علي حجازي في حادث طرق مروع قرب القدس |  2019-04-23 16:18:05 اعتقال شاب من الناصرة بشبهة اطلاق نار على محل تجاري في نتسيرت عيليت |  2019-04-23 15:00:27 الليكود يحاول حل أزمة "قانون التجنيد" بتعديلات واعتراضات |  2019-04-23 13:28:38 عرابة : مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشاب فراس ياسين ضحية حادث العمل في حيفا |  2019-04-23 13:49:57 تنظيم داعش يعلن تبنيه هجمات سريلانكا |  2019-04-23 12:39:47 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك |  2019-04-23 12:10:33 سريلانكا: التحقيقات اظهرت أن تفجيرات الكنائس جاءت ردا على هجوم نيوزيلاندا |  2019-04-23 11:37:55 فرانكفورت يستغل رغبة ريال مدريد |  2019-04-23 11:32:11 تل السبع:اعتقال الشاب سليم ابو عنزة في تركيا والعائلة تناشد المسؤولين بالمساعدة |  2019-04-23 11:21:38 في المزرعة: نستعيد الحيز العام ونذكر مبدعينا وفنانينا |  2019-04-23 11:03:47 وفاة شاب من قباطية خلال اعتقاله قرب عرابة البطوف |  2019-04-23 10:45:07 ساجور:اعتقال شاب (30 عاماً)بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب منزل بالبلدة |  2019-04-23 10:15:04 افتتاح خيمة الاعتصام ضد العنف في مجد الكروم |  2019-04-23 09:51:04 اندلاع حريق في حانوت حلوى بالمكر والشرطة تحقق |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحكمة العليا ترفض التماسا ضد قرار تكليف نتنياهو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفضت محكمة العدل العليا ، اليوم الثلاثاء، التماسا تقدمت به حركة النزاهة، ضد قرار رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين بتكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.


وجاء في قرار قضاة المحكمة العليا، أن "التدخل في تقدير الرئيس في أداء مهامه محدود للغاية، وهذا على خلفية الوضع الفريد والرمزية لمؤسسة الرئاسة وزعيمها".

ووفقا للقرار فإن "العريضة التي قدمتها مؤسسة النزاهة لا تكشف عن أي أسباب للتدخل في قرار رئيس الدولة".
المحكمة العليا ترفض التماسا ضد قرار تكليف نتنياهو




كلمات متعلقة

المحكمة, العليا, ترفض, التماسا, ضد, قرار, تكليف, نتنياهو,

تابعونــا

سطو على محل تجاري في كرمئيل وسرقة الاف الشواقل سطو على محل تجاري في كرمئيل وسرقة الاف الشواقل 2019-04-23 | 16:22:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، دخل الى محل...

طمرة:مصرع الشاب علي حجازي في حادث طرق مروع قرب القدس طمرة:مصرع الشاب علي حجازي في حادث طرق مروع قرب القدس 2019-04-23 | 14:31:33

لقي شخص مصرعه ظهر اليوم الثلاثاء في حادث طرق مروع على شارع رقم 1بين مفرق اللطرون...

اعتقال شاب من الناصرة بشبهة اطلاق نار على محل تجاري في نتسيرت عيليت اعتقال شاب من الناصرة بشبهة اطلاق نار على محل تجاري في نتسيرت عيليت 2019-04-23 | 16:18:05

مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اعتقال شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من المدينة حتى...

الليكود يحاول حل أزمة "قانون التجنيد" بتعديلات واعتراضات الليكود يحاول حل أزمة "قانون التجنيد" بتعديلات واعتراضات 2019-04-23 | 15:00:27

في إطار الاتصالات الائتلافية الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ35، يعمل حزب...

عرابة : مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشاب فراس ياسين ضحية حادث العمل في حيفا عرابة : مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشاب فراس ياسين ضحية حادث العمل في حيفا 2019-04-23 | 13:28:38

شيعت جماهير غفيرة من مدينة عرابة والمنطقة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الشاب فراس...

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك 2019-04-23 | 12:39:47

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، في رابع ايام "عيد...

تل السبع:اعتقال الشاب سليم ابو عنزة في تركيا والعائلة تناشد المسؤولين بالمساعدة تل السبع:اعتقال الشاب سليم ابو عنزة في تركيا والعائلة تناشد المسؤولين بالمساعدة 2019-04-23 | 11:32:11

تناشد عائلة ابو عنزة من تل السبع المسؤولين بالتحرك من اجل اطلاق سراح ابنها الشاب...

في المزرعة: نستعيد الحيز العام ونذكر مبدعينا وفنانينا في المزرعة: نستعيد الحيز العام ونذكر مبدعينا وفنانينا 2019-04-23 | 11:21:38

ضمن برنامج يوم العطاء الذي ينظمه مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل،...

وفاة شاب من قباطية خلال اعتقاله قرب عرابة البطوف وفاة شاب من قباطية خلال اعتقاله قرب عرابة البطوف 2019-04-23 | 11:03:47

افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"استشهد اليوم الثلاثاء، عامل من بلدة قباطية جنوب...

ساجور:اعتقال شاب (30 عاماً)بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب منزل بالبلدة ساجور:اعتقال شاب (30 عاماً)بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب منزل بالبلدة 2019-04-23 | 10:45:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة مسن تعرض حادث دهس منطقة الخانوق مدينة الناصرة مستشفى رمبام شرطة سيارةاسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة عامل اصابة طمرة منطقة صناعية مدينة علاج متوسطة شاهدوا فيديو الاجاويداحتراق بيت تخليص عالقين اصابات مدينة الناصرة اطفاء طابق خامس مصرع أمير ابو نصرة شاب 30 عاما رضيع عامان و خطيرة حي خلة الهفيم حادث طرق اصابة متوسطة سيارة شاحنة الشرطة اسعاف مصرع عامل سقط ارتفاع شاهق ورشة بناء الخضيرة الشرطة الاسعاف عملية طعن سوق محنيه يهودا القدس اطلاق النار شابة فلسطينية مصرع عبد عياش شاب اخر يافا اطلاق نار تل ابيب اطلاق نار حادث محمد اصرف شرطة اسعاف حادث طرق دراجة نارية سيارة خصوصية شارع كفر كنا رئيسي اصابة شاب الطفل دوابشة احمد استقبال الخميس رونالدو ريال مدريد دوابشة قرية دوما حرق مستوطنون رومانيا طب تعليم طب دراسة طلاب حوادث عمل حوادث طرق دير حنا اللد رهط قريناوي زبيدي مجدي سالم حادث طرق طمرة 3 اصابات طفيفة متوسطة شارع رئيسي مدينة شرطة اسعاف مصرع الشابة ليان ناصر اصابة شابات الطيرة عملية اسطنبول اطلاق نار انتحارية ارهابية راس السنة احتفال وفد nba كرة السلة الامريكية السفارة الامريكية يزور مدينة رهط مباراة تمرين مع طلاب عرب يهود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com