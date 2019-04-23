المحكمة, العليا, ترفض, التماسا, ضد, قرار, تكليف, نتنياهو,

رفضت محكمة العدل العليا ، اليوم الثلاثاء، التماسا تقدمت به حركة النزاهة، ضد قرار رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين بتكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وجاء في قرار قضاة المحكمة العليا، أن "التدخل في تقدير الرئيس في أداء مهامه محدود للغاية، وهذا على خلفية الوضع الفريد والرمزية لمؤسسة الرئاسة وزعيمها".ووفقا للقرار فإن "العريضة التي قدمتها مؤسسة النزاهة لا تكشف عن أي أسباب للتدخل في قرار رئيس الدولة".