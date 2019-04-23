سطو, على, محل, تجاري, في, كرمئيل, وسرقة, الاف, الشواقل,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، دخل الى محل تجاري في مدينة كرميئيل شخص وبواسطة التهديد بالسكين، سرق المئات من الشواقل وهرب من مكان الحادث دون إصابات.

تم استدعاء قوات الشرطة إلى مكان الحادث وكانت تقوم بعمليات تفتيش مكثفة لتحديد مكان المشتبه فيه.المحققون يجمعون البينات والأدلة في مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.