اعتقال, شاب, من, الناصرة, بشبهة, اطلاق, نار, على, محل, تجاري, في, نتسيرت, عيليت,

مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اعتقال شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من المدينة حتى يوم الخميس , وذلك بشبهة اطلاق النار على محل تجاري في مدينة نتسيرت عيليت مطلع الاسبوع .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :" في ساعات متأخرة من ليلة الاحد أطلقت عيارات نارية نحو محل تجاري في شارع بيت هشيطا في مدينة الناصرة العليا.أفراد من الشرطة سارعوا إلى مكان الحادث وباشروا بجمع البينات والأدلة حتى تم اعتقال شاب من الناصرة بشبهة ضلوعه بالحادث.