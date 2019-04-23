تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-23 16:22:13 سطو على محل تجاري في كرمئيل وسرقة الاف الشواقل |  2019-04-23 14:31:33 طمرة:مصرع الشاب علي حجازي في حادث طرق مروع قرب القدس |  2019-04-23 16:18:05 اعتقال شاب من الناصرة بشبهة اطلاق نار على محل تجاري في نتسيرت عيليت |  2019-04-23 15:00:27 الليكود يحاول حل أزمة "قانون التجنيد" بتعديلات واعتراضات |  2019-04-23 13:28:38 عرابة : مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشاب فراس ياسين ضحية حادث العمل في حيفا |  2019-04-23 13:49:57 تنظيم داعش يعلن تبنيه هجمات سريلانكا |  2019-04-23 12:39:47 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك |  2019-04-23 12:10:33 سريلانكا: التحقيقات اظهرت أن تفجيرات الكنائس جاءت ردا على هجوم نيوزيلاندا |  2019-04-23 11:37:55 فرانكفورت يستغل رغبة ريال مدريد |  2019-04-23 11:32:11 تل السبع:اعتقال الشاب سليم ابو عنزة في تركيا والعائلة تناشد المسؤولين بالمساعدة |  2019-04-23 11:21:38 في المزرعة: نستعيد الحيز العام ونذكر مبدعينا وفنانينا |  2019-04-23 11:03:47 وفاة شاب من قباطية خلال اعتقاله قرب عرابة البطوف |  2019-04-23 10:45:07 ساجور:اعتقال شاب (30 عاماً)بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب منزل بالبلدة |  2019-04-23 10:15:04 افتتاح خيمة الاعتصام ضد العنف في مجد الكروم |  2019-04-23 09:51:04 اندلاع حريق في حانوت حلوى بالمكر والشرطة تحقق |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الليكود يحاول حل أزمة "قانون التجنيد" بتعديلات واعتراضات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في إطار الاتصالات الائتلافية الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ35، يعمل حزب الليكود" في الآونة الأخيرة على حل ممكن للخلافات حول "قانون التجنيد"، الذي كان له دور في إسقاط الحكومة السابقة، وفي الخلافات بين حزب "يسرائيل بيتينو" والأحزاب الحريدية.  ويقترح الليكود" أن يكون بإمكان الحريديين إدخال تعديلات على القانون، في حين يستطيع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، معارضة ذلك  ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الليكود تعمل في المفاوضات قولها إنها تعتقد أن ليبرمان الذي صرح أنه لن يتردد في التوجه إلى انتخابات جديدة إذا اضطر للتنازل عن قانون التجنيد قد "تسلق شجرة عالية"، ولذلك لا يمكن التوصل إلى تسوية معه. وفي المقابل فإن الحريديين يقولون إنهم لا يستطيعون التنازل في هذه القضية، سواء بسبب أبعاد الرضوخ لليبرمان، أو لداعي "إتاحة المجال لمن يدرس التوراة أن يفعل ذلك بدون إزعاج"، بحسبهم.  وبحسب الصحيفة، فإنه في حال عرض قانون التجنيد للتصويت عليه في الكنيست فسوف يحظى بغالبية، خاصة وأن كتلتي تحالف الجبهة والتغيير وتحالف الموحدة والتجمع لا يتدخلان في هذا الشأن باعتباره مسألة يهودية داخلية، كما أن الليكود يعتقد أنه مع الحصول على 35 مقعدا في الكنيست فإن انضباط الكتلة سيكون أقوى في بداية طريقها، ولذلك فإن إعطاء ليبرمان حرية التصويت لن يؤدي إلى تمرد داخل الحزب.  ويتركز الخلاف الحالي حول اقتراح قانون الخدمة الأمنية الذي صودق عليه بالقراءة الأولى في الكنيست في تموز/ يوليو الماضي. وكان جهاز الأمن قد وضع الاقتراح بدعم ليبرمان، ودعم رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد.  وينص القانون الجديد على تجنيد أولي لنحو 3,348 مجندا للجيش الإسرائيلي، و 648 للخدمة الوطنية سنويا. وبعد ذلك سيتم رفع نسبة التجنيد بنحو 8% حتى العام 2020، ولاحقا سيتم رفعها بنسبة 6.5% سنويا، بحيث يصل عدد المجندين الحريديين النهائي إلى 6,844 مجندا حتى العام 2027.


الصورة توضيحية من صفحة الجيش على الفيسبوك 
الليكود يحاول حل أزمة "قانون التجنيد" بتعديلات واعتراضات




كلمات متعلقة

الليكود, يحاول, حل, أزمة, "قانون, التجنيد", بتعديلات, واعتراضات,

تابعونــا

المحكمة العليا ترفض التماسا ضد قرار تكليف نتنياهو المحكمة العليا ترفض التماسا ضد قرار تكليف نتنياهو 2019-04-23 | 16:24:48

رفضت محكمة العدل العليا ، اليوم الثلاثاء، التماسا تقدمت به حركة النزاهة، ضد قرار...

سطو على محل تجاري في كرمئيل وسرقة الاف الشواقل سطو على محل تجاري في كرمئيل وسرقة الاف الشواقل 2019-04-23 | 16:22:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، دخل الى محل...

طمرة:مصرع الشاب علي حجازي في حادث طرق مروع قرب القدس طمرة:مصرع الشاب علي حجازي في حادث طرق مروع قرب القدس 2019-04-23 | 14:31:33

لقي شخص مصرعه ظهر اليوم الثلاثاء في حادث طرق مروع على شارع رقم 1بين مفرق اللطرون...

اعتقال شاب من الناصرة بشبهة اطلاق نار على محل تجاري في نتسيرت عيليت اعتقال شاب من الناصرة بشبهة اطلاق نار على محل تجاري في نتسيرت عيليت 2019-04-23 | 16:18:05

مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اعتقال شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من المدينة حتى...

عرابة : مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشاب فراس ياسين ضحية حادث العمل في حيفا عرابة : مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشاب فراس ياسين ضحية حادث العمل في حيفا 2019-04-23 | 13:28:38

شيعت جماهير غفيرة من مدينة عرابة والمنطقة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الشاب فراس...

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك 2019-04-23 | 12:39:47

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، في رابع ايام "عيد...

تل السبع:اعتقال الشاب سليم ابو عنزة في تركيا والعائلة تناشد المسؤولين بالمساعدة تل السبع:اعتقال الشاب سليم ابو عنزة في تركيا والعائلة تناشد المسؤولين بالمساعدة 2019-04-23 | 11:32:11

تناشد عائلة ابو عنزة من تل السبع المسؤولين بالتحرك من اجل اطلاق سراح ابنها الشاب...

في المزرعة: نستعيد الحيز العام ونذكر مبدعينا وفنانينا في المزرعة: نستعيد الحيز العام ونذكر مبدعينا وفنانينا 2019-04-23 | 11:21:38

ضمن برنامج يوم العطاء الذي ينظمه مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل،...

وفاة شاب من قباطية خلال اعتقاله قرب عرابة البطوف وفاة شاب من قباطية خلال اعتقاله قرب عرابة البطوف 2019-04-23 | 11:03:47

افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"استشهد اليوم الثلاثاء، عامل من بلدة قباطية جنوب...

ساجور:اعتقال شاب (30 عاماً)بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب منزل بالبلدة ساجور:اعتقال شاب (30 عاماً)بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب منزل بالبلدة 2019-04-23 | 10:45:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشرريال مدريدروما دوري ابطال اوربامشاهدة يوتويب روما ريال مدريديلا شوت ريال مدريداون لاينكورة اون لاينمخشير جهاز التحكم عن بعد انصهر نتيجة الحر الشديد مواطن من قرية طرعان مصرع شاب غرق مجمع مياه شارع 232 الجنوب انقاذ جثة انتشال اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة معلم اطلاق نار سيارة معلم الثانوية مدرسة الجديدة كفر قاسم اليوم العالمي للمعلم بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال مدريدايبارالدوري الاسبانيمشاهدة ريال مدريد مباشر مشاهدة ايبار مباشرمشاهدة المنير نبواني جولس رئيس مجلس محلي سلمان عامر قتل لائحة اتهام محكمة مركزية اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق سقالات رعنانا مستشفى نقله اسعاف شرطة ورشة بناء مصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد وفاة يسرى قهوجي جريس من فسوطة انتقلت الى رحمة الله حيفا تسكن مصرع عامل وفاة سقط عليه جسم ثقيل مصنع كفر قاسم اسعاف شرطة سقط عليه سودان سوداني اضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة جلجولية حرق اطارات مواجهات حرق اطارات صلاة التراويح مشاركة واسعة مسجد الفارق مدينة ام الفحم معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com