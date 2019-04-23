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زيدان يحسم قراره بشأن مستقبل كروس



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تراجع مستوى توني كروس، لاعب ريال مدريد بشكل واضح في هذا الموسم، وجلس في أكثر من مرة على مقاعد البدلاء، ما جعل الشك يُحيط بمستقبل النجم الألماني، الذي يُعد واحدا من أحسن اللاعبين في العالم في مركز وسط الميدان.

وقبل أسابيع، تلقى توني كروس، دفعة قوية بعد عودة زين الدين زيدان إلى تدريب ريال مدريد، فقد كان كروس عنصرا أساسيا في كتيبة المدرب الفرنسي، الذي سيطر على مسابقة دوري أبطال أوروبا في 3 مواسم على التوالي.
وتفيد صحيفة "ABC" أن زين الدين زيدان لا يفكر بالمرة في التخلص من توني كروس في فترة الانتقالات الصيفية، مضيفة أن المدرب الفرنسي يثق في قدرة النجم الألماني على استعادة مستواه المعهود، والعودة إلى التألق في وقت قريب للغاية.
وأوضحت نفس الصحيفة أن توني كروس، لا ينوي بدوره الرحيل عن القلعة المدريدية نهاية الموسم، حيث يرى متوسط الميدان الموهوب أنه لازال قادراً على إعطاء الكثير لريال مدريد، ومساعدة قطار الفريق على العودة إلى سكة الانتصارات وحصد الألقاب.
ونوه المصدر إلى أن إدارة "الميرنجي" لا تريد رحيل توني كروس عن الفريق، بيد أن إدارة الفريق قد تتجه إلى بيع الدولي الألماني في حال وصول عرض كبير من فريق يرغب في الاستفادة من خدماته.
وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، قد أوردت قبل أيام أن انتقال نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا المحتمل إلى ريال مدريد، ربما يدفع توني كروس إلى حزم حقائبه والرحيل عن الفريق، خاصة وأن عدة أندية كبيرة مهتمة بخدمات الدولي الألماني الموهوب مثل الفريق الفرنسي العملاق باريس سان جيرمان.
زيدان يحسم قراره بشأن مستقبل كروس




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