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طمرة:مصرع الشاب علي حجازي في حادث طرق مروع قرب القدس



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب علي وحيد حجازي (30 عاما)من طمرة مصرعه ظهر اليوم الثلاثاء في حادث طرق مروع على شارع رقم 1بين مفرق اللطرون ومدينة القدس .


وجاء في بيان الشرطة أن سيارة خصوصية دهست عابر سبيل مما ادى الى وفاته .

الشرطة باشرت التحقيق .




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