طمرة:مصرع, الشاب, علي, حجازي, في, حادث, طرق, مروع, قرب, القدس,

وجاء في بيان الشرطة أن سيارة خصوصية دهست عابر سبيل مما ادى الى وفاته .الشرطة باشرت التحقيق .

لقي الشاب علي وحيد حجازي (30 عاما)من طمرة مصرعه ظهر اليوم الثلاثاء في حادث طرق مروع على شارع رقم 1بين مفرق اللطرون ومدينة القدس .

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