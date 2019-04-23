طمرة:مصرع, الشاب, علي, حجازي, في, حادث, طرق, مروع, قرب, القدس,

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رفضت محكمة العدل العليا ، اليوم الثلاثاء، التماسا تقدمت به حركة النزاهة، ضد قرار...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، دخل الى محل...
مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اعتقال شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من المدينة حتى...
في إطار الاتصالات الائتلافية الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ35، يعمل حزب...
شيعت جماهير غفيرة من مدينة عرابة والمنطقة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الشاب فراس...
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، في رابع ايام "عيد...
تناشد عائلة ابو عنزة من تل السبع المسؤولين بالتحرك من اجل اطلاق سراح ابنها الشاب...
ضمن برنامج يوم العطاء الذي ينظمه مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل،...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"استشهد اليوم الثلاثاء، عامل من بلدة قباطية جنوب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض...