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تنظيم داعش يعلن تبنيه هجمات سريلانكا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "تنظيم "داعش" الارهابي يتبنى هجمات ​سريلانكا​".

يذكر أن 8 تفجيرات استهدفت يوم الأحد ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى سقوط 310 قتلى وحوالي 500 جريح. وعلى الأثر فرضت السلطات فرضت حظرًا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري بعد ما حصل، ثمّ جددته من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرًا. كما أن مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت حجبت.

وكانت الحكومة السريلانكية قد أعلنت أنه تم توقيف 40 شخصا على خلفية الاعتداءات التي نفذتها "جماعة التوحيد الوطنية" بمساعدة شبكة دولية.
تنظيم داعش يعلن تبنيه هجمات سريلانكا




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