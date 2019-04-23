عرابة, :, مشاركة, واسعة, في, تشييع, جثمان, الشاب, فراس, ياسين, ضحية, حادث, العمل, في, حيفا,

شيعت جماهير غفيرة من مدينة عرابة والمنطقة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الشاب فراس ياسين(28 عاماً)من عرابة , الذي لقي مصرعه في حادث عمل في مدينة حيفا امس الاثنين .

وكان قد لقي الشاب فراس ياسين مصرعه , بعد انهيار سقالة في احدى ورشات البناء في مدينة حيفا .المرحوم ترك ورائه زوجة ثاكلة .