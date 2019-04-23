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عرابة : مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشاب فراس ياسين ضحية حادث العمل في حيفا



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شيعت جماهير غفيرة من مدينة عرابة والمنطقة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الشاب فراس ياسين(28 عاماً)من عرابة , الذي لقي مصرعه في حادث عمل في مدينة حيفا امس الاثنين .


وكان قد لقي الشاب فراس ياسين مصرعه , بعد انهيار سقالة في احدى ورشات البناء في مدينة حيفا .

المرحوم ترك ورائه زوجة ثاكلة .




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