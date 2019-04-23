من, هم, النجوم, ضحايا, مقالب, رامز, جلال, في, رمضان!,

يطل الممثل ومقدم البرامج ​رامز جلال​ في شهر رمضان كما جرت العادة ببرنامج مقالب جديد تحت عنوان “رامز في الشلال”.

وفي هذا العام سيقع ضحية مقالب جلال العديد من النجوم، عُرف منهم: لويس فونسي صاحب أغنية Despacito، تامر حسني، شيرين رضا، علي ربيع، حلا شيحة، محمد حماقي، مدحت شلبي، شيماء سيف، شهيرة، دنيا سمير غانم، محمد أنور، رانيا يوسف، حسين الشحات، مصطفى خاطر، وأحمد شوبير.يذكر ان جلال يوقع بضحاياه في إحدى الجزر بدولة إندونيسيا، إذ يصطحب شخصاً من فريق العمل الضيف داخل قارب في إحدى الجزر بدولة إندونيسيا، وبينما هم ذاهبون للمكان ينقلب القارب في البحر بطريقة ما، ليشعر الضيف بالخطر، وتبدأ رحلة تعذيب الضحية، ليضطر الضيف لمحاولة السباحة لإنقاذ نفسه من الغرق، بالإضافة إلى الشخص الذي يقود القارب.ويصل الضيف إلى الجزيرة، بعد ذلك ليبدأ في التعرّض لمقلب آخر على الجزيرة ومع تصاعد الأحداث، يظهر رامز جلال على هيئة “غوريلا”.