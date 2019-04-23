تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-23 13:49:57 تنظيم داعش يعلن تبنيه هجمات سريلانكا |  2019-04-23 13:28:38 عرابة : مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشاب فراس ياسين ضحية حادث العمل في حيفا |  2019-04-23 12:39:47 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك |  2019-04-23 12:10:33 سريلانكا: التحقيقات اظهرت أن تفجيرات الكنائس جاءت ردا على هجوم نيوزيلاندا |  2019-04-23 11:37:55 فرانكفورت يستغل رغبة ريال مدريد |  2019-04-23 11:32:11 تل السبع:اعتقال الشاب سليم ابو عنزة في تركيا والعائلة تناشد المسؤولين بالمساعدة |  2019-04-23 11:21:38 في المزرعة: نستعيد الحيز العام ونذكر مبدعينا وفنانينا |  2019-04-23 11:03:47 وفاة شاب من قباطية خلال اعتقاله قرب عرابة البطوف |  2019-04-23 10:45:07 ساجور:اعتقال شاب (30 عاماً)بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب منزل بالبلدة |  2019-04-23 10:15:04 افتتاح خيمة الاعتصام ضد العنف في مجد الكروم |  2019-04-23 09:51:04 اندلاع حريق في حانوت حلوى بالمكر والشرطة تحقق |  2019-04-23 09:44:57 هزة أرضية جديدة بقوة 6.6 تضرب الفلبين وتحصد 15 قتيلاً |  2019-04-23 09:33:08 ميلنر: سأشجع مانشستر يونايتد للمرة الأولى في حياتي |  2019-04-23 09:31:57 أغنية “يا جبل ما يهزك ريح” تيتر مسلسل “ولد الغلابة” |  2019-04-23 09:25:55 تفشي الحصبة في الولايات المتحدة.. وتسجيل 71 إصابة جديدة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

من هم النجوم ضحايا مقالب رامز جلال في رمضان!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يطل الممثل ومقدم البرامج ​رامز جلال​ في شهر رمضان كما جرت العادة ببرنامج مقالب جديد تحت عنوان “رامز في الشلال”.

وفي هذا العام سيقع ضحية مقالب جلال العديد من النجوم، عُرف منهم: لويس فونسي صاحب أغنية Despacito، تامر حسني، شيرين رضا، علي ربيع، حلا شيحة، محمد حماقي، مدحت شلبي، شيماء سيف، شهيرة، دنيا سمير غانم، محمد أنور، رانيا يوسف، حسين الشحات، مصطفى خاطر، وأحمد شوبير.

 يذكر ان جلال يوقع بضحاياه في إحدى الجزر بدولة إندونيسيا، إذ يصطحب شخصاً من فريق العمل الضيف داخل قارب في إحدى الجزر بدولة إندونيسيا، وبينما هم ذاهبون للمكان ينقلب القارب في البحر بطريقة ما، ليشعر الضيف بالخطر، وتبدأ رحلة تعذيب الضحية، ليضطر الضيف لمحاولة السباحة لإنقاذ نفسه من الغرق، بالإضافة إلى الشخص الذي يقود القارب.
ويصل الضيف إلى الجزيرة، بعد ذلك ليبدأ في التعرّض لمقلب آخر على الجزيرة ومع تصاعد الأحداث، يظهر رامز جلال على هيئة “غوريلا”.
من هم النجوم ضحايا مقالب رامز جلال في رمضان!




كلمات متعلقة

من, هم, النجوم, ضحايا, مقالب, رامز, جلال, في, رمضان!,

تابعونــا

نجاح أول عملية في العالم لزراعة كبد ورئتين في آن واحد لطفل نجاح أول عملية في العالم لزراعة كبد ورئتين في آن واحد لطفل 2019-04-23 | 12:00:44

نجح أطباء مركز زراعة الأعضاء للبحوث الطبية بموسكو في زراعة كبد ورئتين في وقت واحد...

تفشي الحصبة في الولايات المتحدة.. وتسجيل 71 إصابة جديدة تفشي الحصبة في الولايات المتحدة.. وتسجيل 71 إصابة جديدة 2019-04-23 | 09:25:55

سجلت الولايات المتحدة 71 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي بزيادة 13%، فيما...

لتقي نفسك من الخرف ..تناول الفطر لتقي نفسك من الخرف ..تناول الفطر 2019-04-22 | 12:47:35

تساور الكثيرون مخاوف من الإصابة بالخرف عندما يتقدم بهم السن، بخاصة وأن الأعراض...

اكتشاف سر أزمة العقم لدى الذكور! اكتشاف سر أزمة العقم لدى الذكور! 2019-04-22 | 09:49:06

وجد علماء صينيون أن الفئران الذكور المصابة بالعقم تفتقر إلى "جين إصلاح" مهم...

أعراض خفية.. 7 مؤشرات لإصابتك بالحساسية أعراض خفية.. 7 مؤشرات لإصابتك بالحساسية 2019-04-21 | 20:58:57

إذا كنت تشعر بحكة أو سعال أو تدميع في العيون أو إرهاق، فمن المحتمل أن تكون واحدا من...

بلسم الليمون... عشبة عطرية بفوائد سحرية! بلسم الليمون... عشبة عطرية بفوائد سحرية! 2019-04-21 | 16:53:38

تعد عشبة بلسم الليمون من النباتات المفيدة جداً في علاج العديد من الأمراض بفضل...

دراسة صادمة.. تلوث الهواء يغذي الميول الإجرامية! دراسة صادمة.. تلوث الهواء يغذي الميول الإجرامية! 2019-04-21 | 09:43:21

يبدو أن للتلوث آثارا سلبية تتخطى صحة الإنسان الجسدية، لتطال صحته النفسية أيضاً...

10 فوائد صحية مذهلة للطحينة.. لن تتخيلها! 10 فوائد صحية مذهلة للطحينة.. لن تتخيلها! 2019-04-20 | 13:27:56

تعتبر الطحينة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية فهي غنية بأحماض أوميغا 3...

لا تبقَ بالسرير طويلاً.. 5 مفاهيم خاطئة عن النوم لا تبقَ بالسرير طويلاً.. 5 مفاهيم خاطئة عن النوم 2019-04-20 | 10:11:57

فندت دراسة بحثية حديثة عدداً من المعتقدات الخاطئة التي نمارسها ونعتقد أنها...

دراسة تحذر من خطورة تجاهل وجبة الإفطار دراسة تحذر من خطورة تجاهل وجبة الإفطار 2019-04-19 | 12:19:04

خلصت دراسة علمية إلى أن الذين يتجاهلون وجبة الإفطار ويتناولون العشاء قبل النوم،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة عيد البشارة الناصرة مشاركة واسعة البطريرك ثيوفيلوس عيلوط اعلاق شارع اطارات الشرطة مواجهات قريةثانوية كلية أورط الناصرة تخريج فوج جديد من طلابها مشتبهان من كفر قاسم الضلوع جريمة قتل الشابة ماجده ابو جابر صورة فيسبوك يقف على سيارة دورية شاب جسر الزرقاء فتى قاصر التحقيق اعتقال ضبط بندقية اعتقال شاب اطلاق نار اعراس افراح في وادي عارة الشرطة مكافحة ظاهرة قاصرون فتيان تصنيع سلاح الرملة اعتقال التحقيق 4 الشرطة مسجاف حادث طرق مروع اصابة خطيرة متوسطة اسعاف شرطة شارع مسيرة حاشدة ذكرى يوم الارض ال 41 قرية سخنين عرابة مشاركة واسعة الالاف وزير الاسكان زيارة تفدية ميدانية قرية عيلبون عضو الكنيست ايمن عودة القائمة المشتركةالقاء قنبلة صوتية بيت رئيس بلدية شفاعمرو امين عنبتاوي دون اصابات اضرار شاهدوا مواجهات اصابات اعتقالات في قباطية قضاء جنيناحمد ابو نهيا معاوية قرية دهس حادث تراكتور زراعي طالب جامعي معلم بديل تخابر تل السبع الجهاد الاسلامي النقب تخابر نشطاء اعتقال الاردن شاب رخص سياقة مؤقته وزارة المواصلات انتهاء اضراب ممتحني السياقة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com