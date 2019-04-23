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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، في رابع ايام "عيد الفصح اليهودي".


وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الاوقاف الإسلامية أن 237 مستوطنا اقتحموا الأقصى، خلال فترة الاقتحامات الصباحية عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من القوات الخاصة وافراد الشرطة.

واضاف الدبس ان قيادة من الشرطة وصلوا الى الاقصى وقاموا بجولة في ساحاته.

وافاد شهود عيان أن عددا من المستوطنين حاولوا اداء طقوسهم وصلواتهم داخل المسجد الاقصى، فيما قام العشرات منهم بأداء الصلوات فور خروجهم من باب السلسلة احد ابواب الاقصى بتشكيل حلقات الرقص والغناء.

وتواصلت دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة خلال اليومين القادمين.
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك




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