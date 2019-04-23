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نجاح أول عملية في العالم لزراعة كبد ورئتين في آن واحد لطفل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نجح أطباء مركز زراعة الأعضاء للبحوث الطبية بموسكو في زراعة كبد ورئتين في وقت واحد لطفل في الـ 9 من عمره.


وقال مدير المركز، سيرغي غوتيه، إن عملية زراعة 3 أعضاء عمليا في وقت واحد تعد فريدة من نوعها في العالم، ولم تنجح أي عملية من هذا النوع عند تنفيذها على الأطفال.


وأجريت العملية الجراحية، في 2 فبراير، واستغرقت 16 ساعة. وتعافى الطفل الآن تماما وبات جاهزا للعودة إلى البيت، بعد معاناة من مرض التليف الكيسي.

وقال الجراح الروسي غوتيه الذي أجرى العملية: "لا بد أن يمتلك المرء قوة هائلة لتحمل مثل هذه العملية".

وكانت لدى الصبي أعراض تهدد صحته، حيث كان ضعيفا جدا وتحرك في غرفته بصعوبة، ولم يستطع العيش بلا جهاز أوكسيجين. وأثر المرض على الكبد لدرجة أنه أصيب بالتشمع.

يذكر أن التليف الكيسي هو مرض وراثي خطير، من شأنه أن يصيب الرئتين أولا، ثم الكبد والأمعاء والبنكرياس.
نجاح أول عملية في العالم لزراعة كبد ورئتين في آن واحد لطفل




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