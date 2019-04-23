سريلانكا:, التحقيقات, اظهرت, أن, تفجيرات, الكنائس, جاءت, ردا, على, هجوم, نيوزيلاندا,

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أفادت وكالة "رويترز" للانباء بأن "تنظيم "داعش" الارهابي يتبنى هجمات...
ارتفع عدد قتلى زلزال الفلبين اليوم الثلاثاء إلى 11 شخصا، و24 مفقودا، حتى الآن، وفقا...
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة ترمي إلى تجفيف تمويل حزب...
صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بان قرار الرئيس الامريكي دونالد...
استبعد الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اندلاع حرب اسرائيلية على لبنان خلال...
خرج المسؤولون في سريلانكا عن صمتهم بشأن الجهة التي تقف وراء الهجمات الدامية التي...
أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ حصيلة التفجيرات التي استهدفت يوم أمس فنادق فخمة...
علن مركز الاقتراع الوطني الاوكراني فوز فلاديمير زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا...
أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية...
يعتقد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن احتمال نشوب حرب مفاجئة مع إسرائيل...