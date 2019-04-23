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فرانكفورت يستغل رغبة ريال مدريد



  |   وكالات..تصوير AFP   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن آينتراخت فرانكفورت يواصل مساومة ريال مدريد بشأن التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

ووفقًا لبرنامج "التشرينجيتو" الإسباني، فإن آينتراخت فرانكفورت رفع سعر صفقة يوفيتش إلى 80 مليون يورو في الصيف المقبل.
وكان فرانكفورت سابقًا يطالب الريال بالحصول على مقابل يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، للتخلي عن يوفيتش أو إدخال أحد لاعبي الميرنجي في الصفقة.
واستغل آينتراخت فرانكفورت اهتمام ريال مدريد بيوفيتش، ليوجه الفريق الألماني أنظاره إلى بيدرو رويز، لاعب فريق الشباب بالميرنجي، من أجل الحصول على خدماته ضمن الصفقة في الصيف المقبل.
يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ريال مدريد يخصص 500 مليون يورو، من أجل دعم الفريق بصفقات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل.
فرانكفورت يستغل رغبة ريال مدريد




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