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تل السبع:اعتقال الشاب سليم ابو عنزة في تركيا والعائلة تناشد المسؤولين بالمساعدة



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تناشد عائلة ابو عنزة من تل السبع المسؤولين بالتحرك من اجل اطلاق سراح ابنها الشاب سليم ابو عنزة البالغ 21 عاماً بعد أن اعتقلته الشرطة التركية خلال رحلة استجمامية .


واكد شقيقه :"الشرطة التركية وجهت شبهات كاذبة لشقيقي سليم , نناشد المسؤولين واعضاء الكنيست التحرك ومساعدتنا ,شقيقي سافر للاستجمام برفقة اصدقائه وتعرض لعملية سطو من قبل عامل هناك , شقيقي دافع عن نفسه مما ادى الى اصابة العامل والشرطة اعتقلته, شقيقي خرج لشراء بعض الحاجيات وتعرض للسطو , الشرطة التركية تدعي ان شقيقي من نفذ السطو وهذا عار عن الصحة , سليم لا يجيد الحديث باللغة التركية وهو معتقل ولا يفهم اي شيء خلال التحقيق ".




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