تل, السبع:اعتقال, الشاب, سليم, ابو, عنزة, في, تركيا, والعائلة, تناشد, المسؤولين, بالمساعدة,

تناشد عائلة ابو عنزة من تل السبع المسؤولين بالتحرك من اجل اطلاق سراح ابنها الشاب سليم ابو عنزة البالغ 21 عاماً بعد أن اعتقلته الشرطة التركية خلال رحلة استجمامية .

واكد شقيقه :"الشرطة التركية وجهت شبهات كاذبة لشقيقي سليم , نناشد المسؤولين واعضاء الكنيست التحرك ومساعدتنا ,شقيقي سافر للاستجمام برفقة اصدقائه وتعرض لعملية سطو من قبل عامل هناك , شقيقي دافع عن نفسه مما ادى الى اصابة العامل والشرطة اعتقلته, شقيقي خرج لشراء بعض الحاجيات وتعرض للسطو , الشرطة التركية تدعي ان شقيقي من نفذ السطو وهذا عار عن الصحة , سليم لا يجيد الحديث باللغة التركية وهو معتقل ولا يفهم اي شيء خلال التحقيق ".