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وفاة شاب من قباطية خلال اعتقاله قرب عرابة البطوف



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"استشهد اليوم الثلاثاء، عامل من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء مطاردة الشرطة الاسرائيلية له في بلدة عرابة البطوف .


وافادت وكالة "وفا" إن الشاب محمد مجد كميل (السكران) استشهد بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة الشرطة الاسرائيلية له في بلدة عرابة البطوف.


ومن جهتها نفت الشرطة الاسرائيلية سقوط الشاب , وجاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل:"الشرطة تعمل على تنفيذ القانون ومنع دخول فلسطينيين للبلاد بدون تصريح , وفي نشاط للشرطة في منطقة مفتوحة قرب مسجاف تم اعتقال شابين من الضفة الغربية بدون تصاريح دخول للبلاد , وخلال اقتيادهم للدورية اغمي على احد المعتقلين (22 عاماً)من قباطية , رجال الشرطة قاموا باستدعاء الطواقم الطبية على الفور وتم اعلان وفاته بعد فشل محاولات الانقاذ .

واضاف بيان الشرطة:"تم تحويل الجثة الى المركز الطبي ابو كبير للتشريح ومعرفة اسباب الوفاة. 
وفاة شاب من قباطية خلال اعتقاله قرب عرابة البطوف




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