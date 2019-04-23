وفاة, شاب, من, قباطية, خلال, اعتقاله, قرب, عرابة, البطوف,

افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"استشهد اليوم الثلاثاء، عامل من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء مطاردة الشرطة الاسرائيلية له في بلدة عرابة البطوف .

وافادت وكالة "وفا" إن الشاب محمد مجد كميل (السكران) استشهد بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة الشرطة الاسرائيلية له في بلدة عرابة البطوف.ومن جهتها نفت الشرطة الاسرائيلية سقوط الشاب , وجاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل:"الشرطة تعمل على تنفيذ القانون ومنع دخول فلسطينيين للبلاد بدون تصريح , وفي نشاط للشرطة في منطقة مفتوحة قرب مسجاف تم اعتقال شابين من الضفة الغربية بدون تصاريح دخول للبلاد , وخلال اقتيادهم للدورية اغمي على احد المعتقلين (22 عاماً)من قباطية , رجال الشرطة قاموا باستدعاء الطواقم الطبية على الفور وتم اعلان وفاته بعد فشل محاولات الانقاذ .واضاف بيان الشرطة:"تم تحويل الجثة الى المركز الطبي ابو كبير للتشريح ومعرفة اسباب الوفاة.