ساجور:اعتقال, شاب, (30, عاماً)بشبهة, وضع, عبوة, ناسفة, قرب, منزل, بالبلدة,

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شيعت جماهير غفيرة من مدينة عرابة والمنطقة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الشاب فراس...
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، في رابع ايام "عيد...
تناشد عائلة ابو عنزة من تل السبع المسؤولين بالتحرك من اجل اطلاق سراح ابنها الشاب...
ضمن برنامج يوم العطاء الذي ينظمه مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل،...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"استشهد اليوم الثلاثاء، عامل من بلدة قباطية جنوب...
بمشاركة واسعة من اهالي مجد الكروم وبحضور شخصيات سياسية , افتتحت مساء الاثنين خيمة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق شب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :تلقى مركز الشرطة...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل انه تم اعتقال شابين(30 عاماً)بشبهة...
يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية...