ساجور:اعتقال, شاب, (30, عاماً)بشبهة, وضع, عبوة, ناسفة, قرب, منزل, بالبلدة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض على مشتبه به في الثلاثينيات من عمره بشبهة تورطه في وضع عبوة ناسفة بالقرب من منزل قبل بضعة أيام في قرية ساجور.

أفراد من الشرطة جمعوا البينات والأدلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.الليلة الماضية، ألقي القبض على المشتبه به واليوم سوف يحال الى محكمة الصلح في عكا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.