افتتاح, خيمة, الاعتصام, ضد, العنف, في, مجد, الكروم,

بمشاركة واسعة من اهالي مجد الكروم وبحضور شخصيات سياسية , افتتحت مساء الاثنين خيمة الاعتصام ضد العنف والجريمة في البلدة , حيث تم نصبها قرب مركز الشرطة , حيث يطالب الاهالي بمكافحة ومحاربة العنف من اجل سلامة المواطنين .

وجاءت هذه المبادرة بالتعاون بين اللجنة الشعبية والمجلس المحلي مجد الكروم , بمشاركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة وشخصيات دينية ونشطاء سياسيين ومدراء مدارس .وفي كلمته طالب رئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي المسؤولين بالتحرك فوراً للحد من ظاهرة العنف , كما وطالب الشرطة بالعمل بشكل اوسع من اجل القبض على المخالفين من اجل العيش بأمن وسلام .اما رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركة حمل المسؤوليه للشرطة قائلاً:"كيف يمكن لشرطة اسرائيل ان تعلم كل ما تريد في اي بقعة بالعالم وتعجز عن حل جرائم الوسط العربي , اجتمعنا مع المفتش العام للشرطة وطالبناه بالتحرك الفوري والعمل على جمع الاسلحة ومعاقبة المجرمين ".