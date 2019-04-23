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افتتاح خيمة الاعتصام ضد العنف في مجد الكروم



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بمشاركة واسعة من اهالي مجد الكروم وبحضور شخصيات سياسية , افتتحت مساء الاثنين خيمة الاعتصام ضد العنف والجريمة في البلدة , حيث تم نصبها قرب مركز الشرطة , حيث يطالب الاهالي بمكافحة ومحاربة العنف من اجل سلامة المواطنين .


وجاءت هذه المبادرة بالتعاون بين اللجنة الشعبية والمجلس المحلي مجد الكروم , بمشاركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة وشخصيات دينية ونشطاء سياسيين ومدراء مدارس .

وفي كلمته طالب رئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي المسؤولين بالتحرك فوراً للحد من ظاهرة العنف , كما وطالب الشرطة بالعمل بشكل اوسع من اجل القبض على المخالفين من اجل العيش بأمن وسلام .

اما رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركة حمل المسؤوليه للشرطة قائلاً:"كيف يمكن لشرطة اسرائيل ان تعلم كل ما تريد في اي بقعة بالعالم وتعجز عن حل جرائم الوسط العربي , اجتمعنا مع المفتش العام للشرطة وطالبناه بالتحرك الفوري والعمل على جمع الاسلحة ومعاقبة المجرمين ".




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