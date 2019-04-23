اندلاع, حريق, في, حانوت, حلوى, بالمكر, والشرطة, تحقق,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق شب فجر اليوم في حانوت للحلوى ببلدة المكر وطواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في عريشة الحانوت الخشبيه .

وعملت الطواقم بمساعدة السكان على اخماد الحريق ومع انتشاره .لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.

وجاء في بيان لاحق انه من التحقيقات تبين ان الحريق نشب بفعل فاعل.