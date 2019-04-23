اندلاع, حريق, في, حانوت, حلوى, بالمكر, والشرطة, تحقق,

وعملت الطواقم بمساعدة السكان على اخماد الحريق ومع انتشاره .لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.
وجاء في بيان لاحق انه من التحقيقات تبين ان الحريق نشب بفعل فاعل.
وعملت الطواقم بمساعدة السكان على اخماد الحريق ومع انتشاره .لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.
وجاء في بيان لاحق انه من التحقيقات تبين ان الحريق نشب بفعل فاعل.
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