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هزة أرضية جديدة بقوة 6.6 تضرب الفلبين وتحصد 15 قتيلاً



  |   وكالات..تصوير AFP   |   اضافة تعليق



ارتفع عدد قتلى زلزال الفلبين اليوم الثلاثاء إلى 15 شخصا، و24 مفقودا، حتى الآن، وفقا لتقارير إعلامية عالمية.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، لقي 15 شخصا حتفهم حتى الآن، إلى جانب وجود 24 مفقودا، أغلبهم محاصرين تحت أنقاض مبنى تجاري منهار.
وكانت تقارير قالت مساء الإثنين، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم عندما ضرب زلزال قوته 6.1 درجة جزيرة لوزان الرئيسية في الفلبين، وفقا لرويترز.
وقع الزلزال على بعد 60 كيلومترا شمال غربي العاصمة مانيلا، مما أدى إلى عرقلة النقل الجوي والبري وخطوط السكك الحديدية وألحق أضرارا بالمباني والبنية التحتية.

أفادت هيئة رصد الزلازل الأمريكية، اليوم الثلاثاء صباحا، عن حدوث هزة أرضية بقوة 6.6 على مقياس ريختر في الفلبين.
وأوضح المرصد الأمريكي أن الهزة سجلت في تمام الساعة 8.37 بتوقيت صباحا على بعد 226 كلم جنوب غرب مدينة سيبو وعلى عمق 86 كلم.
وكانت تقارير قالت، مساء أمس الإثنين، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم عندما ضرب زلزال قوته 6.1 درجة جزيرة لوزان الرئيسية في الفلبين.

تصوير AFP




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