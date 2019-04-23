ميلنر:, سأشجع, مانشستر, يونايتد, للمرة, الأولى, في, حياتي,

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أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن آينتراخت فرانكفورت يواصل مساومة ريال...
رى "تيتي" المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، لديه...
كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، أن اللاعب الويلزي جاريث بيل، يقضي أيامه...
استعاد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تألقه في الدوري الفرنسي بعد صيام عن...
حقق ريال مدريد الانتصار (3-0) على ضيفه أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، على ملعب...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع موهبة...
تسبب المغربي حكيم زياش، جناح أياكس أمستردام، في حرب بين الأندية الكبيرة في الدوري...
كشف ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن سر توديع البيانكونيري لبطولة...
توج نادي يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، بعد فوزه على فيورنتينا، اليوم السبت،...
ألقت هزيمة يوفنتوس أمام نظيره أياكس أمستردام، والخروج من الدور ربع النهائي من...