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ميلنر: سأشجع مانشستر يونايتد للمرة الأولى في حياتي



  |   وكالات..تصوير AFP   |   اضافة تعليق



أكد جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، أنه سيُشجع مانشستر يونايتد، للمرة الأولى في حياته، في لقاء الديربي ضد مانشستر سيتي، بعد غد الأربعاء، المؤجل من الجولة 31 من البريميرليج.

ولعب ميلنر خلال مسيرته لـ3 فرق من أكثر خصوم مانشستر يونايتد، وهي ليدز، مانشستر سيتي وليفربول، خلال 17 عاما منذ بداية مسيرته.
وقال ميلنر، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "لأول مرة في حياتي سأشجع مانشستر يونايتد، لكنني لن أشاهد المباراة، لأنها مضيعة بعض الشيء للطاقة".
وأضاف: "ربما سأضع هاتفي بعيدًا لبضع ساعات وأفحصه بعد ذلك، وليست لدي أي فكرة عما سأفعله أثناء المباراة، وربما سأخرج لأتناول الطعام".
وعن الصراع مع مانشستر سيتي، أجاب: "هناك 3 مباريات، بعد أن يواجه السيتي نظيره مانشستر يونايتد، والجماهير تعتقد أن هذه المباراة هي التحدي، لكنها ليست الوحيدة".
واختتم: "هناك ثوابت في البريميرليج، تؤكد أن كل مبارياته صعبة، وخاصًة ضد الفرق التي تصارع في القاع، ويمكنكم الرجوع إلى ما حدث ضد كوينز بارك رينجرز حين كنت لاعبا لمانشستر سيتي وتوجنا باللقب، فليس من السهل الفوز بالدوري هنا".
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 88 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف مانشستر سيتي، حيث سيخوض الأخير مباراة مؤجلة ضد جاره مانشستر يونايتد.
ميلنر: سأشجع مانشستر يونايتد للمرة الأولى في حياتي




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