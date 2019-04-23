أغنية, “يا, جبل, ما, يهزك, ريح”, تيتر, مسلسل, “ولد, الغلابة”,

طرح الفنان أحمد السقا أغنية مسلسله الرمضاني الجديد “ولد الغلابة”، بصوت الفنان محمود الليثي، وحملت عنوان “يا جبل ما يهزك ريح”.

ونشر “السقا” عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” الأغنية، وظهر بها مشاهد من المسلسل، معلقًا عليها قائلًا: “يا جبل مايهزك ريح.. ولد الغلابه توكلنا على الله”، وهي من ألحان محمد عبد المنعم، ومن تأليف عبد المنعم طه، وتوزيع خالد نبيل”.جدير بالذكر أن مسلسل “ولد الغلابة” بطولة أحمد السقا، صلاح عبد الله، ومي عمر، ومحمد ممدوح، وإدوارد، وهبة مجدي، وإنجي وجدان، وهادي الجيار، وكريم عفيفي، وصفاء الطوخي،