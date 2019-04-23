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تفشي الحصبة في الولايات المتحدة.. وتسجيل 71 إصابة جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سجلت الولايات المتحدة 71 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي بزيادة 13%، فيما تواجه البلاد ثاني أكبر تفش للمرض منذ حوالي 20 عاماً، وفق ما أعلن مسؤولو صحة اتحاديون، الاثنين.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 626 حالة إصابة بالمرض الشديد العدوى، والمميت أحياناً، في 22 ولاية حتى 19 إبريل/نيسان، وهو أعلى معدل إصابة في خمس سنوات.
كما سجلت المراكز في السابق 555 حالة بـ20 ولاية في الفترة من أول يناير/كانون الثاني حتى 11 إبريل/نيسان. وقالت المراكز الاثنين إن التفشي الحالي سيتجاوز على الأرجح التفشي الذي حدث عام 2014 في عدد الحالات.
وانضمت ولايتا أيوا وتنيسي إلى قائمة المراكز لحالات الإصابة الجديدة.
وكان أكثر من نصف الحالات المسجلة هذا العام في مدينة نيويورك.
ويأتي التفشي الأميركي في إطار زيادة عالمية بالمرض الذي تم القضاء عليه تقريباً يوماً ما.
من جهتها، ذكرت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، أن الحالات العالمية زادت بنحو أربعة أمثال في الربع الأول من 2019 إلى 112163 حالة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
تفشي الحصبة في الولايات المتحدة.. وتسجيل 71 إصابة جديدة




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