تفشي, الحصبة, في, الولايات, المتحدة.., وتسجيل, 71, إصابة, جديدة,

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يطل الممثل ومقدم البرامج رامز جلال في شهر رمضان كما جرت العادة ببرنامج مقالب...
نجح أطباء مركز زراعة الأعضاء للبحوث الطبية بموسكو في زراعة كبد ورئتين في وقت واحد...
تساور الكثيرون مخاوف من الإصابة بالخرف عندما يتقدم بهم السن، بخاصة وأن الأعراض...
وجد علماء صينيون أن الفئران الذكور المصابة بالعقم تفتقر إلى "جين إصلاح" مهم...
إذا كنت تشعر بحكة أو سعال أو تدميع في العيون أو إرهاق، فمن المحتمل أن تكون واحدا من...
تعد عشبة بلسم الليمون من النباتات المفيدة جداً في علاج العديد من الأمراض بفضل...
يبدو أن للتلوث آثارا سلبية تتخطى صحة الإنسان الجسدية، لتطال صحته النفسية أيضاً...
تعتبر الطحينة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية فهي غنية بأحماض أوميغا 3...
فندت دراسة بحثية حديثة عدداً من المعتقدات الخاطئة التي نمارسها ونعتقد أنها...
خلصت دراسة علمية إلى أن الذين يتجاهلون وجبة الإفطار ويتناولون العشاء قبل النوم،...