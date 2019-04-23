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الإنستغرام - ساحة جديدة للمخابرات الأميركية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد موقع إنستغرام، الاثنين تعاونه مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، المعروفة اختصارا بـ "سي آي إيه"، لإنشاء حساب خاص بالوكالة، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وتاتي تأكيدات إنستغرام بعد تصريح مديرة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، قبل أيام عن نية الوكالة إنشاء حساب خاص بها على إنستغرام.
وتحظى وكالة الاستخبارات المركزية بوجود قوي على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حسابين على فيسبوك (يتابعه أكثر من 800 ألف متابع) وآخر على تويتر (يتابعه أكثر من 2.5 مليون متابع).

ولم يتم الإعلان عن موعد إطلاق الحساب رسميا أو الغرض منه.
الإنستغرام - ساحة جديدة للمخابرات الأميركية




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