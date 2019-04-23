حماس تجند عملاء لها في صفوف اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية

كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية اليوم عن ان حركة حماس تجسست قبل حوالي عام على السلطة الفلسطينية من خلال تجنيد بضع عشرات من الضباط في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية. وأشارت المصادر الى ان بعض هؤلاء تم تجنيدهم خلال لقاءات مباشرة مع عناصر حماس في الضفة وبعضهم الاخر في اتصالات هاتفية شملت مضامين تهديدية. وكلف هؤلاء الجواسيس بنقل معلومات عن عمليات كانت السلطة تنوي القيام بها ضد افراد حماس والجهاد الإسلامي في الضفة وزرع معلومات كاذبة وتعميق صراعات القوى داخل الأجهزة الأمنية . وأضافت ان السلطة تمكنت قبل عدة اشهر من الكشف عن الشبكة التجسسية واعتقلت عناصرها الا ان حماس تحاول تشكيل شبكات تجسس جديدة عن طريق تقديم اغراءات مالية لافراد قوات الامن الفلسطينيين علما بان رواتب هؤلاء تم تقليصها خلال مؤخرا بشكل حاد .