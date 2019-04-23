تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-23 13:49:57 تنظيم داعش يعلن تبنيه هجمات سريلانكا |  2019-04-23 13:28:38 عرابة : مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشاب فراس ياسين ضحية حادث العمل في حيفا |  2019-04-23 12:39:47 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك |  2019-04-23 12:10:33 سريلانكا: التحقيقات اظهرت أن تفجيرات الكنائس جاءت ردا على هجوم نيوزيلاندا |  2019-04-23 11:37:55 فرانكفورت يستغل رغبة ريال مدريد |  2019-04-23 11:32:11 تل السبع:اعتقال الشاب سليم ابو عنزة في تركيا والعائلة تناشد المسؤولين بالمساعدة |  2019-04-23 11:21:38 في المزرعة: نستعيد الحيز العام ونذكر مبدعينا وفنانينا |  2019-04-23 11:03:47 وفاة شاب من قباطية خلال اعتقاله قرب عرابة البطوف |  2019-04-23 10:45:07 ساجور:اعتقال شاب (30 عاماً)بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب منزل بالبلدة |  2019-04-23 10:15:04 افتتاح خيمة الاعتصام ضد العنف في مجد الكروم |  2019-04-23 09:51:04 اندلاع حريق في حانوت حلوى بالمكر والشرطة تحقق |  2019-04-23 09:44:57 هزة أرضية جديدة بقوة 6.6 تضرب الفلبين وتحصد 15 قتيلاً |  2019-04-23 09:33:08 ميلنر: سأشجع مانشستر يونايتد للمرة الأولى في حياتي |  2019-04-23 09:31:57 أغنية “يا جبل ما يهزك ريح” تيتر مسلسل “ولد الغلابة” |  2019-04-23 09:25:55 تفشي الحصبة في الولايات المتحدة.. وتسجيل 71 إصابة جديدة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع سائق في حادث طرق مروع بالمركز



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :تلقى مركز الشرطة 100بلاغ حول حادث طرق الذي نجم إثر إصطدام بين دراجة نارية وسيارة على الطريق 431 نحو الطريق20 للشمال. قرب  تقاطع موشيه ديان.  طواقم طبية أعلنت عن وفاة راكب الدراجة النارية (23عام) في المكان.

 قوة من الشرطة في المكان ويتم فحص ملابسات الحادث.
مصرع سائق في حادث طرق مروع بالمركز




كلمات متعلقة

مصرع, سائق, في, حادث, طرق, مروع, بالمركز,

تابعونــا

عرابة : مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشاب فراس ياسين ضحية حادث العمل في حيفا عرابة : مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشاب فراس ياسين ضحية حادث العمل في حيفا 2019-04-23 | 13:28:38

شيعت جماهير غفيرة من مدينة عرابة والمنطقة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الشاب فراس...

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك 2019-04-23 | 12:39:47

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، في رابع ايام "عيد...

تل السبع:اعتقال الشاب سليم ابو عنزة في تركيا والعائلة تناشد المسؤولين بالمساعدة تل السبع:اعتقال الشاب سليم ابو عنزة في تركيا والعائلة تناشد المسؤولين بالمساعدة 2019-04-23 | 11:32:11

تناشد عائلة ابو عنزة من تل السبع المسؤولين بالتحرك من اجل اطلاق سراح ابنها الشاب...

في المزرعة: نستعيد الحيز العام ونذكر مبدعينا وفنانينا في المزرعة: نستعيد الحيز العام ونذكر مبدعينا وفنانينا 2019-04-23 | 11:21:38

ضمن برنامج يوم العطاء الذي ينظمه مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل،...

وفاة شاب من قباطية خلال اعتقاله قرب عرابة البطوف وفاة شاب من قباطية خلال اعتقاله قرب عرابة البطوف 2019-04-23 | 11:03:47

افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"استشهد اليوم الثلاثاء، عامل من بلدة قباطية جنوب...

ساجور:اعتقال شاب (30 عاماً)بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب منزل بالبلدة ساجور:اعتقال شاب (30 عاماً)بشبهة وضع عبوة ناسفة قرب منزل بالبلدة 2019-04-23 | 10:45:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض...

افتتاح خيمة الاعتصام ضد العنف في مجد الكروم افتتاح خيمة الاعتصام ضد العنف في مجد الكروم 2019-04-23 | 10:15:04

بمشاركة واسعة من اهالي مجد الكروم وبحضور شخصيات سياسية , افتتحت مساء الاثنين خيمة...

اندلاع حريق في حانوت حلوى بالمكر والشرطة تحقق اندلاع حريق في حانوت حلوى بالمكر والشرطة تحقق 2019-04-23 | 09:51:04

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق شب...

اعتقال مشتبهين بشبهة حرق المركز الجماهيري في ساجور اعتقال مشتبهين بشبهة حرق المركز الجماهيري في ساجور 2019-04-22 | 22:22:33

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل انه تم اعتقال شابين(30 عاماً)بشبهة...

حالة الطقس:ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حالة الطقس:ارتفاع ملموس على درجات الحرارة 2019-04-23 | 07:01:04

يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر دوري ابطال اوربا : برشلونةمدريدبث مباشر.دوري ابطال اورباشعانين مسيرة أحد قرية أبو سنان مشاركة واسعة قداس اطلاق نار يعمل جمع النفايات عامل شاحنة رجل عامل اصابة حرجة مدينة رهط مها سعادة ام الفحم المرتبة الاولى مسابقة تشجيع علم الدماغ المدرسة الاهلية عملية طعن شرطي حرس حدود القدس البلدة القديمة اطلاق النار على شاب فلسطيني عمران وائل مصاروة مصرع الطفل المرحوم باقة الغربية زيمر حلدث طرق مروع تمديد اعتقال قائد شرطة منطقة الشمال بشبهة تلقي رشوى خيانة الامانة عائلة دوابشة اعتقال مشتبهين مصرع الام الاب الابن اصابة دومانساء قائمة ناصرتي الناصرة علي سلاح احتفال الناصرة مهيب قطع الكهرباء شركة اصحاب محلات تجارية قرية نحف مدخل استياء عارم ترخيصالناصرة دوار شهاب الدين تواجد مكيف للشرطة تظاهرة رفع شعارات سخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة توثيق كاميرات المراقبة المحطة المركزية بئر السبع اطلاق نار طعن مقتل اصابة اخرين رقاد العذراء القدس اعتقال مشتبه قاصر يهودي عنصرية كنيسة القدس المسيحيين مصرع عربيا حوادث الطرق القاتلة منذ بداية العام 2016
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com