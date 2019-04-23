مصرع, سائق, في, حادث, طرق, مروع, بالمركز,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :تلقى مركز الشرطة 100بلاغ حول حادث طرق الذي نجم إثر إصطدام بين دراجة نارية وسيارة على الطريق 431 نحو الطريق20 للشمال. قرب تقاطع موشيه ديان. طواقم طبية أعلنت عن وفاة راكب الدراجة النارية (23عام) في المكان.

قوة من الشرطة في المكان ويتم فحص ملابسات الحادث.