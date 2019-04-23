المدير, الفني, لمنتخب, البرازيل:, سيناريو, المونديال, لن, يتكرر, مع, نيمار, بكوبا, أمريكا,

رى "تيتي" المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، لديه فرصة لاستعادة مستواه بشكل كامل، قبل المشاركة في نهائيات كوبا أمريكا الصيف المقبل.

وعاد نيمار أمس الأحد للمشاركة مع البي إس جي، بعد غياب استمر لـ88 يوما، حيث دخل بديلا لزميله كورزاوا، عقب تعافيه من إصابة في كاحل القدم كان قد تعرض لها في يناير الماضي.وقال تيتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نيمار عاد يوم الأحد، ونحن سنسعى من أجل تعزيز عودته وتطوره سريعا".وأضاف: "يوجد فرق كبير بين موقفه الحالي وما حدث قبل كأس العالم، حيث يوجد وقت أطول قبل انطلاق كوبا أمريكا وبالتالي هناك فترة جيدة للتعافي، وهو قادر على أن يظهر بمستوى أفضل مما كان عليه في المونديال".وعن موقف فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، أوضح: "الاتحاد البرازيلي قدم لنا فريقا طبيا رائعا لمرافقة كل اللاعبين المُصابين، وليس فينيسيوس فقط، ومن المهم أن نكون قادرين على حضور المباريات وأيضًا التدريبات".وكان فينيسيوس، قد تعرض لإصابة قبل شهر ونصف، وتدرب الأسبوع الماضي مع زملائه بشكل طبيعي، واقترب بقوة من العودة للمشاركة.