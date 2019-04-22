اعتقال, مشتبهين, بشبهة, حرق, المركز, الجماهيري, في, ساجور,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل انه تم اعتقال شابين(30 عاماً)بشبهة ضلوعهما بحرق المركز الجماهيري في ساجور فجر الاثنين.

وكان قد نشب فجر الاثنين حريق كبير في المركز الجماهيري مما ادى الى اضرار كبيرة , الشرطة باشرت التحقيق وقامت باعتقال الشابين وسيتم تقديمهما للمحكمة بطلب تمديد اعتقالهما .