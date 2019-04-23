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حالة الطقس:ارتفاع ملموس على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
حالة الطقس:ارتفاع ملموس على درجات الحرارة




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