الولايات, المتحدة, تعلن, عن, مكافأة, 10, ملايين, دولار, مقابل, معلومات, عن, حزب, الله,

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استبعد الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اندلاع حرب اسرائيلية على لبنان خلال...
خرج المسؤولون في سريلانكا عن صمتهم بشأن الجهة التي تقف وراء الهجمات الدامية التي...
أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ حصيلة التفجيرات التي استهدفت يوم أمس فنادق فخمة...
علن مركز الاقتراع الوطني الاوكراني فوز فلاديمير زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا...
أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية...
يعتقد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن احتمال نشوب حرب مفاجئة مع إسرائيل...
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر صباح اليوم، تقريرا منسوبا الى...
أدت تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سيريلانكا اليوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال...
أعلنت جريدة ألمانية أن إسرائيل أبدعت صاروخا جديدا أسرع من الصوت من فئة جو -...
اعلنت الخارجية الفلسطينية أن أية خطة أو مقترح أو صفقة لا تبنى على أساس حل...