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نتنياهو : القرار الامريكي بتشديد العقوبات على ايران قرار صائب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بان قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب والادارة في واشنطن تشديد العقوبات المفروضة على ايران ووقف استيراد النفط الايراني ان هذا القرار ينطوي على اهمية بالغة واضاف ان هذه هي الطريق الصائبة لمواجهة العدوان الايراني ولجمه. ويتوقع مراقبون في اسرائيل ان يؤدي القرار الامريكي على زيادة الضغوط الاقتصادية الممارسة على ايران . وبدوره رحب وزير الخارجية يسرائيل كاتس هو الاخر بالقرار الامريكي معتبرا ان خطوات من هذا القبيل سيحملون نظام الملالي الايراني على وقف البرنامج النووي الذي يعكفون عليه وتراجع دعمهم لحزب الله والمنظمات الارهابية الاخرى في المنطقة 


وحذر مسؤول امريكي كبير ايران من مغبة اقادنها على اغلاق مضيق هرمز معتبرا مثل هذه الخطة غير مقبولة وغير معقولة ولا مبرر لها واعرب المسؤول الامريكي عن يقينه بوفاء العربية السعودية والامارات بتعهدها سد النقص في النفط بالاسواق العالمية.
نتنياهو : القرار الامريكي بتشديد العقوبات على ايران قرار صائب




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