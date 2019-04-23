تل, ابيب:مقتل, شاب, واصابة, اخر, في, حادث, طعن,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة شخص ونقلت اخر للمستشفى بحالة خطيرة.الشرطة وصلت للمكان ومن التحقيقات الاولية تبين ان الحديث يدور عن نزاع بين عمال اجانب من الفيلبين.

لقي شاب مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة اثر تعرضهما للطعن في احد شوارع مدينة تل ابيب الليلة الماضية .

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