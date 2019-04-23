تل, ابيب:مقتل, شاب, واصابة, اخر, في, حادث, طعن,

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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل انه تم اعتقال شابين(30 عاماً)بشبهة...
اصيب شاب من طمرة بسنوات الثلاثين من عمره بجراح خطيرى اثر تعرضه لاطلاق نار مساء...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ:"حريق شب في بيت للمسنين في الرينه ،...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى يبلغ من العمر 12 عاما...
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاثنين بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن في...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب من كفركنا (28 عاما) بتجارة...
لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه اثر انهيار سقالة في احدى ورشات البناء في...
اعلن منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن اليوم...
اعتقلت شرطة وادي عارة شاب بالثلاثينيات من عمره من سكان بلدة كفرقرع , وذلك بشبهة...
توفيت صباح اليوم الاثنين الحاجة آمنة محمد عبد الحميد ابو الهيجاء(ام محمد) من سكان...