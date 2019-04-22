تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-22 22:22:33 اعتقال مشتبهين بشبهة حرق المركز الجماهيري في ساجور |  2019-04-23 00:10:00 تل ابيب:مقتل شاب واصابة اخر في حادث طعن |  2019-04-22 23:41:22 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة |  2019-04-22 20:55:25 نصر الله ينفي "الحرب المحتملة مع إسرائيل الصيف القادم وإمكانية مقتله مع بعض قادة التنظيم" |  2019-04-22 20:28:49 اصابة خطيرة جراء حريق كبير في بيت للمسنين في الرينة |  2019-04-22 19:09:08 اصابة فتى بعد ان ركله حصان في شقيب السلام |  2019-04-22 19:02:01 اصابة شاب تعرض للطعن في الطيبة |  2019-04-22 17:26:29 لائحة اتهام بحق شاب من كفركنا بتجارة المخدرات |  2019-04-22 14:12:03 مصرع الشاب فراس ياسين(28 عاماً) من عرابة بانهيار سقالة في حيفا |  2019-04-22 16:15:12 سلسلة من التسهيلات لسكان الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك |  2019-04-22 14:47:52 اعتقال شاب من كفرقرع بشبهة اطلاق النار في حفل عيد ميلاد |  2019-04-22 14:20:02 وفاة سيدة من طمرة خلال رحلة استجمامية في انطاليا |  2019-04-22 14:00:52 ضبط ذخيرة ومخدرات خلال حملة واسعة للشرطة في الشمال |  2019-04-22 14:01:55 سريلانكا تعلن الجهة المنفذة لتفجيرات الكنائس |  2019-04-22 13:09:49 بالصور:كيم كاركاشيان والعائلة يحضرون صلاة يوم الاحد بكاليفورنيا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة



  |     |   اضافة تعليق



اصيب شاب من طمرة بسنوات الثلاثين من عمره بجراح خطيرى اثر تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم الاثتين في محل تجاري في المدينة.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة




كلمات متعلقة

اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, طمرة,

تابعونــا

اعتقال مشتبهين بشبهة حرق المركز الجماهيري في ساجور اعتقال مشتبهين بشبهة حرق المركز الجماهيري في ساجور 2019-04-22 | 22:22:33

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل انه تم اعتقال شابين(30 عاماً)بشبهة...

تل ابيب:مقتل شاب واصابة اخر في حادث طعن تل ابيب:مقتل شاب واصابة اخر في حادث طعن 2019-04-23 | 00:10:00

لقي شاب مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة اثر تعرضهما للطعن في احد شوارع مدينة تل ابيب...

اصابة خطيرة جراء حريق كبير في بيت للمسنين في الرينة اصابة خطيرة جراء حريق كبير في بيت للمسنين في الرينة 2019-04-22 | 20:28:49

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ:"حريق شب في بيت للمسنين في الرينه ،...

اصابة فتى بعد ان ركله حصان في شقيب السلام اصابة فتى بعد ان ركله حصان في شقيب السلام 2019-04-22 | 19:09:08

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى يبلغ من العمر 12 عاما...

اصابة شاب تعرض للطعن في الطيبة اصابة شاب تعرض للطعن في الطيبة 2019-04-22 | 19:02:01

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاثنين بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن في...

لائحة اتهام بحق شاب من كفركنا بتجارة المخدرات لائحة اتهام بحق شاب من كفركنا بتجارة المخدرات 2019-04-22 | 17:26:29

قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب من كفركنا (28 عاما) بتجارة...

مصرع الشاب فراس ياسين(28 عاماً) من عرابة بانهيار سقالة في حيفا مصرع الشاب فراس ياسين(28 عاماً) من عرابة بانهيار سقالة في حيفا 2019-04-22 | 14:12:03

لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه اثر انهيار سقالة في احدى ورشات البناء في...

سلسلة من التسهيلات لسكان الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من التسهيلات لسكان الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك 2019-04-22 | 16:15:12

اعلن منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن اليوم...

اعتقال شاب من كفرقرع بشبهة اطلاق النار في حفل عيد ميلاد اعتقال شاب من كفرقرع بشبهة اطلاق النار في حفل عيد ميلاد 2019-04-22 | 14:47:52

اعتقلت شرطة وادي عارة شاب بالثلاثينيات من عمره من سكان بلدة كفرقرع , وذلك بشبهة...

وفاة سيدة من طمرة خلال رحلة استجمامية في انطاليا وفاة سيدة من طمرة خلال رحلة استجمامية في انطاليا 2019-04-22 | 14:20:02

توفيت صباح اليوم الاثنين الحاجة آمنة محمد عبد الحميد ابو الهيجاء(ام محمد) من سكان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids امطار تغمر غرق سيارات شوارع مياه مركز البلاد أمين صنوبر السجن 5 سنوات 60 شهرا حكم محكمة كفر ياسف جبهة النصرة سوريا انفجار سيارة الخضيرة اصابات جنائية عكا حركة تجارية مقاطعة المحلات العربية استيطان لجنة مواطن من حيفا دعوى ضد الله عز وجل محكمة ابعاد القاضي يرفض طلبه تحويل ميزانية مبلغ 50 مليون شيكل للمدارس الاهلية المصادقة لجنة المالية البرلمانية يوسف جبارين عطلة الربيع طلاب خروج الاربعاء حتى الاثنين وزارة التربية والتعليم جت جليل حريق بيت اصابة شخصين دخان انبعاث قرية مغربيةتحدثشاركتمسابقةغناءدافويسقتلى مصرع حادث طرق مروع اليقيعة الشرطة مصابين مستشفى الرامة 3 قتلى بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين مدرسة ابراهيم نمر حسين شفاعمرو تحتفل تخريج طلابها تخرج مدينة السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كورايابو عرار الاقصى المصلون منع الكنيست عضو ملهم زريقي متطوع كفر كنا لاجئين سوريين شواطئ اليونان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com