اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, طمرة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
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