اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, طمرة,

اصيب شاب من طمرة بسنوات الثلاثين من عمره بجراح خطيرى اثر تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم الاثتين في محل تجاري في المدينة.





الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .



الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.