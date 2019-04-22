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اصابة خطيرة جراء حريق كبير في بيت للمسنين في الرينة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ:"حريق شب في بيت للمسنين في الرينه ، طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق في الطابق الثاني وان اجهزة الاطفاء في المكان عملت الى جانب اخماد الحريق بشكل جزئي من قبل العاملين وتعمل الطواقم على اخماد نهائي للحريق واخراج الدهان الكثيف.

وقد اسفر الحريق عن اصابة رجل بجراح خطيرة تم نقله الى المستشفى بواسطة مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء.





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