اصابة, خطيرة, جراء, حريق, كبير, في, بيت, للمسنين, في, الرينة,

وقد اسفر الحريق عن اصابة رجل بجراح خطيرة تم نقله الى المستشفى بواسطة مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء.
وقد اسفر الحريق عن اصابة رجل بجراح خطيرة تم نقله الى المستشفى بواسطة مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء.
كلمات متعلقةاصابة, خطيرة, جراء, حريق, كبير, في, بيت, للمسنين, في, الرينة,
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى يبلغ من العمر 12 عاما...
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاثنين بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن في...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب من كفركنا (28 عاما) بتجارة...
لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه اثر انهيار سقالة في احدى ورشات البناء في...
اعلن منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن اليوم...
اعتقلت شرطة وادي عارة شاب بالثلاثينيات من عمره من سكان بلدة كفرقرع , وذلك بشبهة...
توفيت صباح اليوم الاثنين الحاجة آمنة محمد عبد الحميد ابو الهيجاء(ام محمد) من سكان...
خلال حملة واسعة لشرطة الشمال تم ضبط كمية كبيرة من الذخيرة والمخدرات في بلدات...
بدأت بلدية تل ابيب بإقامة مأوى للمشردين على مقبرة إسلامية في يافا تعود للحكم...
عملت طواقم الانقاذ ظهر اليوم على تخليص عامل سقط عن ارتفاع في ورشة بناء في بني براك...